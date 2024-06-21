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Перешли на уклонистов — Клименко заявил об уменьшении количества контрабандистов в разы

21 июня 2024 03:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Количество контрабандистов уменьшилось на 30-40%, — Игорь Клименко
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что количество контрабандистов стало меньше на 30-40%, поскольку часть из них начала помогать уклонистам бежать за границу. По его словам, такое "переключение" на людей для контрабандистов безопаснее.

Об этом Игорь Клименко рассказал в интервью "Радио Свобода", опубликованном на YouTube в четверг, 20 июня.

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"Когда вы несете коробку с сигаретами, это видно, и мы вас останавливаем — это статья Уголовного кодекса. Если же вы переправляете человека, то ни за что, в принципе, не отвечаете. Можете сказать, что просто здесь ходите, смотрите на природу", — отметил министр.

Клименко рассказал, что в течение года обнаружили два десятка правоохранителей, так или иначе принимавших участие в схемах незаконного пересечения границы.

Чиновник добавил, что в настоящее время министерство следит за некоторыми из них.

Какая ответственность за попытку незаконного пересечения границы

За незаконное пересечение границы предусмотрен штраф от 3 400 до 8 500 грн или арест до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. Наказание будет производиться даже если попытка побега не увенчалась успехом.

Кроме того, возможна уголовная ответственность в случае подделки документов, предложения взятки пограничникам, а в некоторых случаях попытку пересечения могут рассматривать как уклонение от мобилизации.

Как уклонисты пытаются бежать за границу

Напомним, что пятеро мужчин пытались пересечь Тису на резиновой лодке. Пограничники задержали их в 150 метрах от границы, перед этим произведя упреждающие выстрелы.

Также мы писали, что двое мужчин планировали незаконно попасть в Румынию, но из-за неблагоприятных погодных условий и усталости потеряли ориентацию и обратились за помощью в ГСЧС.

Добавим, что закарпатские пограничники предупредили об установлении дополнительных временных ограничений на границе, чтобы защитить нацбезопасность, усилить контроль за соблюдением правил пересечения, а также предотвратить правонарушения.

граница
закон
контрабанда
Игорь Клименко
война в Украине
війна
уклонисты

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