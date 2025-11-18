Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Перетин кордону без свідоцтва про хворобу — що радять юристи

Перетин кордону без свідоцтва про хворобу — що радять юристи

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 20:00
Оновлено: 19:37
Виїзд за кордон виключеним з обліку без свідоцтва про хворобу — що робити, поради
Перевірка документів на прикордонному КПП. Фото: ДПСУ

Якщо громадяни, яких було знято з військового обліку за станом здоров’я, хочуть перетнути кордон, то їм варто мати при собі повний пакет документів. Зокрема, й тих, що підтверджують їхню хворобу, що й стала підставою для виключення з обліку. 

Про це заявив юрист Владислав Дерій. 

Реклама
Читайте також:

Що робити, якщо ТЦК не дало свідоцтво про хворобу виключеному з обліку

До юриста звернувся чоловік, який у жовтні був офіційно визнаний непридатним до військової служби і виключений із військового обліку. Через кілька тижнів після ухвалення рішення у військовому квитку йому проставили відмітки про проходження ВЛК, штамп про зняття з обліку та відповідний штрих-код.

Разом із документом він отримав лише протокол штатної регіональної ВЛК про затвердження свідоцтва про хворобу, однак саме свідоцтво йому не видали, пояснивши, що всі дані внесені до квитка.

Юрист зазначає, що формально чоловік уже має статус "виключений" і належить до категорії "непридатний за наказом 402", тобто не є військовозобов’язаним. Проте на практиці під час виїзду з України трапляються випадки, коли прикордонники вимагають саме паперове свідоцтво про хворобу, навіть попри наявність протоколу ВЛК та відміток у військовому квитку.

Який документ краще мати із собою при перетині кордону виключеним з обліку

Фахівець підкреслює, що такі вимоги є неправомірними, однак для уникнення ризику необґрунтованої відмови в перетині кордону краще заздалегідь отримати паперову копію свідоцтва.

Зробити це можна у ТЦК за місцем обліку, подавши заяву. Згідно з пунктом 3.8 наказу МОУ №402, документ мають видати в день звернення після отримання ТЦК протоколу ВЛК. Свідоцтво засвідчується печаткою ТЦК, а разом із ним видається й копія електронного протоколу засідання ВЛК.

Юрист рекомендує не зволікати з отриманням документа, оскільки його наявність значно спрощує проходження кордону й усуває потенційні суперечки з прикордонниками.

Нагадаємо, юристи пояснили, як підприємці можуть легально виїхати за кордон, який термін передбачено та чи потрібно йти в ТЦК для цього. 

Також юрист пояснив, який пакет документів треба зібрати чоловікам, які хочуть виїхати за кордон і мають на це підстави.

хвороба прикордонники мобілізація документи виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації