Виїзд за кордон виключеним з обліку без свідоцтва про хворобу — що робити, поради

Перевірка документів на прикордонному КПП. Фото: ДПСУ

Якщо громадяни, яких було знято з військового обліку за станом здоров’я, хочуть перетнути кордон, то їм варто мати при собі повний пакет документів. Зокрема, й тих, що підтверджують їхню хворобу, що й стала підставою для виключення з обліку.

Про це заявив юрист Владислав Дерій.

До юриста звернувся чоловік, який у жовтні був офіційно визнаний непридатним до військової служби і виключений із військового обліку. Через кілька тижнів після ухвалення рішення у військовому квитку йому проставили відмітки про проходження ВЛК, штамп про зняття з обліку та відповідний штрих-код.

Разом із документом він отримав лише протокол штатної регіональної ВЛК про затвердження свідоцтва про хворобу, однак саме свідоцтво йому не видали, пояснивши, що всі дані внесені до квитка.

Юрист зазначає, що формально чоловік уже має статус "виключений" і належить до категорії "непридатний за наказом 402", тобто не є військовозобов’язаним. Проте на практиці під час виїзду з України трапляються випадки, коли прикордонники вимагають саме паперове свідоцтво про хворобу, навіть попри наявність протоколу ВЛК та відміток у військовому квитку.

Який документ краще мати із собою при перетині кордону виключеним з обліку

Фахівець підкреслює, що такі вимоги є неправомірними, однак для уникнення ризику необґрунтованої відмови в перетині кордону краще заздалегідь отримати паперову копію свідоцтва.

Зробити це можна у ТЦК за місцем обліку, подавши заяву. Згідно з пунктом 3.8 наказу МОУ №402, документ мають видати в день звернення після отримання ТЦК протоколу ВЛК. Свідоцтво засвідчується печаткою ТЦК, а разом із ним видається й копія електронного протоколу засідання ВЛК.

Юрист рекомендує не зволікати з отриманням документа, оскільки його наявність значно спрощує проходження кордону й усуває потенційні суперечки з прикордонниками.

