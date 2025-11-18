Выезд за границу исключенным из учета без свидетельства о болезни — что делать, советы

Пересечение границы без свидетельства о болезни — совет юристов
Если граждане, которые были сняты с воинского учета по состоянию здоровья, хотят пересечь границу, то им следует иметь при себе полный пакет документов. В том числе и тех, подтверждающих их болезнь, которая и стала основанием для исключения из учета.
Об этом заявил юрист Владислав Дерий.
Что делать, если ТЦК не дало свидетельство о болезни исключенному с учета
К юристу обратился мужчина, который в октябре был официально признан непригодным к военной службе и исключен с воинского учета. Через несколько недель после принятия решения в военном билете ему проставили отметки о прохождении ВВК, штамп о снятии с учета и соответствующий штрих-код.
Вместе с документом он получил только протокол штатной региональной ВВК об утверждении свидетельства о болезни, однако само свидетельство ему не выдали, объяснив, что все данные внесены в билет.
Юрист отмечает, что формально мужчина уже имеет статус "исключен" и относится к категории "непригодный по приказу 402", то есть не является военнообязанным. Однако на практике при выезде из Украины бывают случаи, когда пограничники требуют именно бумажное свидетельство о болезни даже несмотря на наличие протокола ВВК и отметок в военном билете.
Какой документ лучше иметь с собой при пересечении границы исключенным с учета
Специалист подчеркивает, что такие требования являются неправомерными, однако во избежание риска необоснованного отказа в пересечении границы лучше заранее получить бумажную копию свидетельства.
Сделать это можно в ТЦК по месту учета, подав заявление. Согласно пункту 3.8 приказа МОУ №402, документ должны выдать в день обращения после получения ТЦК протокола ВВК. Свидетельство заверяется печатью ТЦК, а вместе с ним выдается и копия электронного протокола заседания ВВК.
Юрист рекомендует не медлить с получением документа, поскольку его наличие значительно упрощает прохождение границы и устраняет потенциальные споры с пограничниками.
