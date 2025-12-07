Відео
Переукладення контракту для військових — кого стосуватиметься

Переукладення контракту для військових — кого стосуватиметься

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 01:30
Хто з військових зможе переукласти контракт — відповідь юриста
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Можливість переукласти контракт, імовірно, матимуть не лише нові військовослужбовці. Таке право можуть надати й тим, хто вже проходить службу.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в п'ятницю, 5 грудня, повідомив військовий юрист Тарас Боровський. 

Читайте також:

Переукладення контракту 

За словами правознавця, юридичних перешкод для запровадження нових контрактів для військовослужбовців немає. Якщо в бюджеті є кошти, відповідне рішення можуть впровадити швидко.

"Логічним було б надати право тим, хто сьогодні служить, укласти контракт, навіть тим, хто служить за мобілізацією. І для тих, хто служить уже за контрактом, переукласти контракт, тобто стати на нові умови: приємні, цікаві й мотивуючі", — зазначив Боровський.

Також він додав, що задля соціальної справедливості можливість переукласти контракти нададуть усім контрактникам, незалежно від виду контракту, за яким вони служать наразі. Це стосуватиметься і строковиків, і тих, хто погодився служить до демобілізації чи до кінця дії особливого періоду.

Нагадаємо, уряд затвердив і скерує до Верховної Ради законопроєкт про нові контракти для військовослужбовців. Термін служби за контрактом становитиме від року до п'яти років.

Також ми повідомляли, що у грудні деякі військовослужбовці отримають додаткові нарахування. Йдеться про заохочувальні виплати для тих, хто уклав контракт.

