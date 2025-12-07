Кто из военных сможет перезаключить контракт — ответ юриста

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Возможность перезаключить контракт, вероятно, будут иметь не только новые военнослужащие. Такое право могут предоставить и тем, кто уже проходит службу.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 5 декабря, сообщил военный юрист Тарас Боровский.

Перезаключение контракта

По словам правоведа, юридических препятствий для введения новых контрактов для военнослужащих нет. Если в бюджете есть средства, соответствующее решение могут внедрить быстро.

"Логичным было бы предоставить право тем, кто сегодня служит, заключить контракт, даже тем, кто служит по мобилизации. И для тех, кто служит уже по контракту, перезаключить контракт, то есть стать на новые условия: приятные, интересные и мотивирующие", — отметил Боровский.

Также он добавил, что для социальной справедливости возможность перезаключить контракты предоставят всем контрактникам, независимо от вида контракта, по которому они служат сейчас. Это будет касаться и срочников, и тех, кто согласился служить до демобилизации или до конца действия особого периода.

Напомним, правительство утвердило и направит в Верховную Раду законопроект о новых контрактах для военнослужащих. Срок службы по контракту составит от года до пяти лет.

Также мы сообщали, что в декабре некоторые военнослужащие получат дополнительные начисления. Речь идет о поощрительных выплатах для тех, кто заключил контракт.