Переведення в ЗСУ через Армія+: хто може подати рапорт і як це зробити

Військові ЗСУ на фронті, військовий з телефоном. Фото: Генштаб ЗСУ, armyinform. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовці окремих підрозділів 16-го та 19-го армійських корпусів ЗСУ можуть подати рапорт на переведення до іншої частини через застосунок Армія+. У Міністерстві оборони пояснили, хто може скористатися програмою та як відбувається процедура переведення. Для подання рапорту рекомендаційний лист не потрібен.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Міноборони України у суботу, 25 липня.

Хто може подати рапорт на переведення через Армія+

У Міноборони пояснили, що новий механізм дає військовослужбовцям можливість прозоро змінити місце служби в межах свого армійського корпусу. Водночас він дає змогу командуванню зберігати керованість процесу переведень і боєздатність підрозділів.

Для того, щоб переведення не впливали на виконання бойових завдань, діють чіткі правила. Змінити місце служби можна лише між військовими частинами, які беруть участь у програмі, та лише в межах свого армійського корпусу. Також визначено строки розгляду рапортів і встановлено щомісячні ліміти на переведення.

У застосунку Армія+ військовослужбовці можуть пройти весь процес — від подання рапорту до відстеження його статусу та отримання остаточного рішення.

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У Міноборони наголосили, що для подання рапорту рекомендаційний лист від військової частини, до якої планується переведення, не потрібен.

Водночас військовослужбовець може заздалегідь зв'язатися з представниками обраної частини, обговорити можливу посаду та отримати відношення. Це допоможе краще зрозуміти умови служби, однак остаточне призначення залежить від наявності вакантних посад і потреб підрозділу.

Подати рапорт можуть військовослужбовці ЗСУ, які:

проходять службу у підрозділах 16-го або 19-го армійського корпусу, що беруть участь у програмі;

перебувають у постійному складі або оперативному підпорядкуванні відповідного корпусу;

мають військове звання від солдата до старшого сержанта включно;

не обіймають офіцерської посади;

не перебувають у СЗЧ.

Щоб перевірити, чи бере військова частина участь у програмі, необхідно звернутися до служби підтримки в застосунку Армія+.

У Міноборони також повідомили, що актуальний перелік військових частин і доступних вакансій для переведення розміщено на сайті aplus.mod.gov.ua. Програма працює у тестовому режимі до 24 вересня 2026 року.

Як подати рапорт на переведення через Армія+

Для подання рапорту в застосунку Армія+ необхідно обрати зі списку рапорт "В межах корпусу ЗСУ", після чого:

вибрати причину переведення;

вказати номер своєї військової частини та частини, до якої планується переведення;

за потреби уточнити підрозділ;

додати своє військове звання та посаду;

підтвердити, що військовослужбовець не обіймає офіцерської посади та ознайомився з умовами переведення;

вказати номер телефону для зв'язку;

перевірити внесені дані та підписати рапорт електронним підписом.

Після підписання документ автоматично надходить на розгляд до служби персоналу Міністерства оборони України. Відстежувати статус рапорту та отримати остаточне рішення можна безпосередньо в застосунку Армія+.

Спочатку рапорт отримує статус "На розгляді". Його розглядають протягом 29 календарних днів. У цей період військовослужбовець продовжує проходити службу у своїй військовій частині та виконує службові обов'язки у звичному режимі.

Якщо рапорт відповідає всім умовам програми, на 30-й день оформлюється розпорядження про переміщення. Після цього в застосунку Армія+ статус змінюється на "Погоджено", а також з'являється номер відповідного розпорядження.

Після прибуття до нової військової частини військовослужбовець зараховується в розпорядження її командира.

Новини.LIVE інформували, що військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що пакет законопроєктів про справедливу службу передбачає додаткові обмеження для тих, хто ухиляється від мобілізації, зокрема щодо доступу до окремих держпослуг, водійських прав і рахунків. За її словами, ці заходи мають запроваджуватися паралельно з поступовою демобілізацією військовослужбовців і переходом від економічного до критичного бронювання. Решетилова наголосила, що такий підхід має забезпечити ротацію в армії перед складною осінньо-зимовою кампанією.

Новини.LIVE також писали, що у застосунку "Армія+" став доступний оновлений курс "Оборонні закупівлі 2.0", у якому повністю оновили відеоуроки, нормативну базу та практичні рекомендації. Програма складається з 48 уроків і охоплює весь процес оборонних закупівель — від планування потреб до укладання договорів, а також роботу з Prozorro Market. Після завершення навчання військові можуть скласти фінальний іспит та отримати електронний сертифікат.