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Головна Мобілізація У застосунку "Армія+" з'явився оновлений курс про оборонні закупівлі

У застосунку "Армія+" з'явився оновлений курс про оборонні закупівлі

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 06:35
У застосунку "Армія+" презентували оновлений освітній курс про закупівлі
Військовослужбовець тримає в руці смартфон із застосунком "Армія+". Фото ілюстративне: Міністерство оборони України

Військові тепер можуть скористатися оновленою програмою "Оборонні закупівлі 2.0" у мобільному застосунку "Армія+". Автори повністю переглянули відеоуроки, оновили нормативну базу та додали багато практичних порад. Навчання допоможе розібратися з процесом постачання до військових частин сучасних безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та інших необхідних речей.

Про це 24 липня повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

У застосунку "Армія+" оновили курс "Оборонні закупівлі 2.0"
Скриншот повідомлення Міністерства оборони України/Telegram

Які теми розбирають у курсі

Навчальна програма складається із 48 відеоуроків та охоплює весь процес від планування потреб до підписання договорів. Автори підготували настанови для тих, хто вперше відповідає за матеріально-технічне забезпечення, а також розібрали правила роботи з електронною системою Prozorro Market.

Слухачі дізнаються, як правильно готувати технічні вимоги, порівнювати різні способи закупівель та уникати поширених помилок. Окрему увагу приділили правилам сплати податку на додану вартість (ПДВ) під час оборонних закупівель. Після кожного розділу можна пройти перевірку знань, а завершується навчання фінальним іспитом із видачею електронного сертифіката.

Оновлений курс уже доступний у розділі "Навчання".

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України повідомляв, що в застосунку "Армія+" запустили електронний військово-обліковий документ для воїнів ЗСУ і Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ). Перевірити військовий статус тепер можна у смартфоні. Застосунок автоматично отримує необхідну інформацію через реєстр військових.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міноборони писав, що в застосунку "Армія+" внесли зміни до курсу "Кібергігієна 2.0". До оновлення додали уроки про кіберзагрози. Мета — навчити бійців безпечно користуватися сервісами під час служби.

навчання військовослужбовці Армія+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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