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Перевірка документів на вулиці після 16 липня — що зміниться

4 липня 2024 15:01
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Чи перевірятимуть військово-облікові документи на вулиці після 16 липня 2024 року
Перевірка документів на вулиці. Фото: "Новини Pro"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Перевірки військово-облікових документів у громадян на вулицях продовжаться і після 16 липня. Результати цих перевірок залежатимуть від того, чи будуть у військовозобов’язаного громадянина оновлені військово-облікові дані.

Про це на порталі b2bconsult написала адвоката Марина Бекало.

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Ситуації із перевіркою військово-облікових документів на вулиці після 16 липня залежатимуть від того, чи оновлені дані у військовозобов’язаних громадян.

"У будь-якому випадку, при зупинці в громадських місцях, представники ТЦК та СП або поліції мають право перевіряти військово-облікові документи (ВОД) чи вони є діючими, а також, чи відповідають вони даним/відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР)", — підкреслила юристка.

Чого чекати від ТЦК

Можливі випадки, коли у військовозобов’язаних не виявиться відповідних документів чи їхні документи не будуть актуальними, оновленими відповідно до вимог нового закону про мобілізацію.

"Такій військовозобов’язаній особі буде вручена повістка до ТЦК та СП на оновлення облікових даних", — пояснила Марина Бекало.

Нагадаємо, у Луцьку стався черговий скандал за участю працівників ТЦК СП, коли цивільні напали на військкомів із застосуванням газового балончика. 

Також ми писали, що у Харківській області невідомий напав на представника ТЦК, який є офіцером ЗСУ та брав участь у бойових діях.

військовий облік мобілізація перевірки ТЦК та СП військовозобов'язані

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