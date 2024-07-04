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Проверка документов на улице после 16 июля — что изменится

4 июля 2024 15:01
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Будут ли проверять военно-учетные документы на улице после 16 июля 2024 года
Проверка документов на улице. Фото: "Новини Pro"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Проверки военно-учетных документов у граждан на улицах продолжатся и после 16 июля. Результаты этих проверок будут зависеть от того, будут ли у военнообязанного гражданина обновлены военно-учетные данные.

Об этом на портале b2bconsult написала адвокат Марина Бекало.

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Ситуации с проверкой военно-учетных документов на улице после 16 июля будут зависеть от того, обновлены ли данные у военнообязанных граждан.

"В любом случае, при остановке в общественных местах, представители ТЦК и СП или полиции имеют право проверять военно-учетные документы (ВОД) действуют ли они, а также, соответствуют ли они данным/ведомостям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР)", — подчеркнула юрист.

Чего ждать от ТЦК

Возможны случаи, когда у военнообязанных не окажется соответствующих документов или их документы не будут актуальны, обновлены в соответствии с требованиями нового закона о мобилизации.

"Такому военнообязанному лицу будет вручена повестка в ТЦК и СП на обновление учетных данных", — пояснила Марина Бекало.

Напомним, в Луцке произошел очередной скандал с участием работников ТЦК СП, когда гражданские напали на военкомов с применением газового баллончика.

Также мы писали, что в Харьковской области неизвестный напал на представителя ТЦК, являющегося офицером ВСУ и участвовавшего в боевых действиях.

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