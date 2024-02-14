Перевозив ухилянтів до кордону — на Одещині викрили організатора злочинної схеми
На Одещині прикордонники викрили незаконну схему перетину кордону чоловіками та виїзду до Молдови. Чоловік підвозив порушників до кордону і отримував за свої "послуги" грошову винагороду у розмірі 6 тисяч доларів.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України в середу, 14 лютого.
На Одещині затримали організатора схема з вивезення ухилянтів до Молдови
Прикордонники зупинили авто з трьома ухилянтами на Одещині. Як з'ясувалося, водій віз чоловіків до кордону з Молдовою, одним з пасажирів був односелець організатора схеми.
"Суми, які сплатили за своє таємне перевезення, кардинально різнилися. Річ у тім, що двоє обрали "повний пакет" послуг, бо домовлялися в мережі Інтернет — по $6000, а по-сусідськи виявилося дешевше: водій погодився на $100", — йдеться в повідомленні.
Після затримання порушників притягнули до адміністративної відповідальності, а перевізнику загрожує кримінальна. Наразі правоохоронці встановлюють особи інших причетних до незаконного вивозу військовозобов'язаних за кордон.
Нагадаємо, у Карпатських горах прикордонники знайшли тіло чоловіка, який намагався незаконно перейти кордон із Румунією. Також співробітники ДПСУ затримали ще трьох ухилянтів.
Додамо, прикордонники у Подільському районі Одеської області затримали двох порушників кордону. Військовозобов'язані намагалися втекти до невизнаного Придністровʼя.
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