Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Перевозил уклонистов до границы — на Одесчине разоблачили организатора преступной схемы arrow

Перевозил уклонистов до границы — на Одесчине разоблачили организатора преступной схемы

14 февраля 2024 19:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Перевозил уклонистов до границы — на Одесчине разоблачили организатора преступной схемы
Задержанные уклонисты и организаторы преступной схемы с пограничниками. Фото: ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Одесской области пограничники разоблачили незаконную схему пересечения границы мужчинами и выезда в Молдову. Мужчина подвозил нарушителей к границе и получал за свои "услуги" денежное вознаграждение в размере 6 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду, 14 февраля.

Читайте также:

В Одесской области задержали организатора схема по вывозу уклонистов в Молдову

Пограничники остановили авто с тремя уклонистами в Одесской области. Как выяснилось, водитель вез мужчин на границу с Молдовой, одним из пассажиров был односельчанин организатора схемы.

"Сумы, уплаченные за тайную перевозку, кардинально отличались. Дело в том, что двое выбрали "полный пакет" услуг, потому что договаривались в сети Интернет — по $6000, а по-соседски оказалось дешевле: водитель согласился на $100", — говорится в сообщении.

После задержания нарушителей привлекли к административной ответственности, а перевозчику грозит уголовная. Правоохранители устанавливают личности других причастных к незаконному вывозу военнообязанных за границу.

Скриншот сообщения ГНСУ
Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в Карпатских горах пограничники обнаружили тело мужчины, пытавшегося незаконно перейти границу с Румынией. Также сотрудники ГПСУ задержали еще троих уклонистов.

Добавим, пограничники в Подольском районе Одесской области задержали двух нарушителей границы. Военнообязанные пытались бежать в непризнанное Приднестровье.

Одесса
война
Молдова
граница
Украина
пограничники
Одесская область
уклонисты
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме