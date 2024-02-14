Перевозил уклонистов до границы — на Одесчине разоблачили организатора преступной схемы
В Одесской области пограничники разоблачили незаконную схему пересечения границы мужчинами и выезда в Молдову. Мужчина подвозил нарушителей к границе и получал за свои "услуги" денежное вознаграждение в размере 6 тысяч долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду, 14 февраля.
В Одесской области задержали организатора схема по вывозу уклонистов в Молдову
Пограничники остановили авто с тремя уклонистами в Одесской области. Как выяснилось, водитель вез мужчин на границу с Молдовой, одним из пассажиров был односельчанин организатора схемы.
"Сумы, уплаченные за тайную перевозку, кардинально отличались. Дело в том, что двое выбрали "полный пакет" услуг, потому что договаривались в сети Интернет — по $6000, а по-соседски оказалось дешевле: водитель согласился на $100", — говорится в сообщении.
После задержания нарушителей привлекли к административной ответственности, а перевозчику грозит уголовная. Правоохранители устанавливают личности других причастных к незаконному вывозу военнообязанных за границу.
Напомним, в Карпатских горах пограничники обнаружили тело мужчины, пытавшегося незаконно перейти границу с Румынией. Также сотрудники ГПСУ задержали еще троих уклонистов.
Добавим, пограничники в Подольском районе Одесской области задержали двух нарушителей границы. Военнообязанные пытались бежать в непризнанное Приднестровье.
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