Відстрочка для студентів, чи новий вступ до вишу надає право на відстрочку

Українські абітурієнти. Фото: сайт профспілок працівників освіти і науки України

Студенти, які перевступають з одного вишу до іншого, втрачають право на відстрочку від мобілізації. Бо вони порушують один із основних принципів — послідовність здобуття освіти.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка не для всіх студентів

Студенти, які навчаються на денній формі, мають право на відстрочку від мобілізації.

Втім, ця норма стосується далеко не усіх студентів українських вищих навчальних закладів.

Порушення послідовності освіти

Так, адвокат Юрій Айвазян зазначив, відповідаючи на питання студента, який вирішив перевступити з одного вишу в інший, що такий крок не надає право на відстрочку від мобілізації.

"У довідці з ЄДЕБО буде зазначено, що Ви порушуєте послідовність освіти", — пояснив юрист.

Нагадаємо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у липні.

Додамо, низка університетів вигадала схему, як запобігти використанню вищої освіти студентами як способом ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.