Отсрочка для студентов дает ли новое поступление в вуз право на отсрочку

Украинские абитуриенты. Фото: сайт профсоюзов работников образования и науки Украины

Студенты, переступающие из одного вуза в другой, теряют право на отсрочку от мобилизации. Они нарушают один из основных принципов — последовательность получения образования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка не для всех студентов

Студенты, учащиеся на дневной форме, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Впрочем, эта норма касается далеко не всех студентов украинских вузов.

Нарушение последовательности образования

Так, адвокат Юрий Айвазян отметил, отвечая на вопросы студента, решившего перевступить из одного вуза в другой, что такой шаг не дает право на отсрочку от мобилизации.

"В справке из ЕГЭБО будет указано, что Вы нарушаете последовательность образования", — пояснил юрист.

Напомним, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу в июле.

Добавим, ряд университетов придумал схему, как предотвратить использование высшего образования студентами как способ уклониться от мобилизации. Так, они будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК.