Робітник на будівництві. Ілюстративне фото

Ініціатива щодо надання сертифікованим архітекторам та інженерам-проектувальникам бронювання від мобілізації не отримала необхідної підтримки на сайті Кабінету міністрів України. За кілька місяців петиція зібрала лише невелику частину голосів, необхідних для її розгляду. Документ зареєстрували 30 липня, а станом на 31 жовтня за нього проголосували близько 1,3 тисячі осіб.

Для подальшого розгляду звернення необхідно набрати 25 тисяч голосів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Автори вказують на нестачу фахівців

У обґрунтуванні ініціативи йдеться про дефіцит сертифікованих кадрів в архітектурній та будівельній галузях. Згідно з наведеними в петиції даними, у 2025 році в Україні налічувалося 4588 сертифікованих архітекторів, це приблизно один фахівець на 10 тисяч мешканців. Автор звернення також зазначає, що мобілізація та виїзд фахівців за кордон посилюють кадрові проблеми.

Кого пропонують включити до бронювання

У тексті петиції згадується й позиція профільного комітету Верховної Ради: у жовтні 2025 року він, як стверджує автор, визнав наявність дефіциту сертифікованих архітекторів та інженерів. У зв’язку з цим пропонується розширити перелік професій, представники яких можуть отримати відстрочку від мобілізації. Йдеться про сертифікованих архітекторів, інженерів-проектувальників, інженерів технічного нагляду та експертів будівельної галузі.

Мобілізація в Україні триває відповідно до чинного законодавства, а звільнення від призову дозволяє тимчасово звільнити від призову окремі категорії військовозобов’язаних, які працюють відповідно до встановлених державою критеріїв. При визначенні права на бронювання враховуються потреби оборони та функціонування економіки в умовах воєнного стану. Питання збереження кваліфікованих кадрів залишається важливим для галузей, від яких залежать відновлення інфраструктури, будівництво житла та реалізація проєктів з відновлення країни.

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