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Главная Мобилизация Петиция о бронировании архитекторов не смогла набрать голоса

Петиция о бронировании архитекторов не смогла набрать голоса

Ua ru
1 ноября 2026 04:29
Бронирование архитекторов: петиция не набрала нужное число голосов Фото иллюстративное
Рабочий на строительстве. Фото иллюстративное

Инициатива о предоставлении бронирования от мобилизации сертифицированным архитекторам и инженерам-проектировщикам не получила необходимой поддержки на сайте Кабинета министров Украины. За несколько месяцев петиция собрала лишь небольшую часть голосов, требуемых для ее рассмотрения. Документ зарегистрировали 30 июля, а по состоянию на 31 октября за него проголосовали около 1,3 тысячи человек.

Для дальнейшего рассмотрения обращению необходимо набрать 25 тысяч голосов, сообщает портал Новини.LIVE

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Авторы указывают на нехватку специалистов

В обосновании инициативы говорится о дефиците сертифицированных кадров в архитектурной и строительной отраслях. Согласно приведенным в петиции данным, в 2025 году в Украине насчитывалось 4588 сертифицированных архитекторов, это примерно один специалист на 10 тысяч жителей. Автор обращения также отмечает, что мобилизация и выезд специалистов за границу усиливают кадровые проблемы.

Кого предлагают включить в бронирование

В тексте петиции упоминается и позиция профильного комитета Верховной Рады: в октябре 2025 года он, как утверждает автор, признал наличие дефицита сертифицированных архитекторов и инженеров. В связи с этим предлагается расширить перечень профессий, представители которых могут получить бронирование от мобилизации. Речь идет о сертифицированных архитекторах, инженерах-проектировщиках, инженерах технического надзора и экспертах строительной отрасли. 

Мобилизация в Украине продолжается в соответствии с действующим законодательством, а бронирование позволяет временно освободить от призыва отдельные категории военнообязанных, работающих в соответствии с установленными государством критериями. При определении права на бронирование учитываются потребности обороны и функционирования экономики в условиях военного положения. Вопрос сохранения квалифицированных кадров остается важным для отраслей, от которых зависят восстановление инфраструктуры, строительство жилья и реализация проектов по восстановлению страны. 

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Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, имеют ли забронированные украинцы право выезжать за границу как в командировку, так и в целях отдыха. 

Также Новини.LIVE писали о том, какие изменения для военнообязанных граждан приготовили Кабмин и Минобороны в конце 2026 года. 

строительство петиция мобилизация война в Украине архитектура
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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