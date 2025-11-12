Відео
Петренко пояснив, яку проблему створює нестача людей на фронті

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 01:30
Оновлено: 01:22
Нестача людей на фронті створює складні рішення щодо оборони, заявив Петренко
Голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко. Фото: скриншот з відео на YouTube

Найбільшою проблемою України на фронті є нестача людей. Через це військове керівництво змушене ухвалювати складні рішення щодо оборони міст.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко.

Що сказав Петренко про ситуацію на фронті

"Платити занадто високу ціну людськими життями за утримання Покровська було б невиправдано. Керівництву доводиться вирішувати: тримати позиції або виводити війська, щоб уникнути оточення", — пояснив Олег Петренко.

Нагадаємо, 11 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ворог захопив три населені пункти у Запорізькій області. Водночас за ще два населені пункти йдуть бої.

Також ми писали, 10 листопада речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів, що окупанти залучають усі резерви на підступах до Мирнограда та у міській забудові Покровська.

армія мобілізація війна в Україні військовозобов'язані фронт ситуація на фронті
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
