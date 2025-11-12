Видео
Україна
Видео

Петренко пояснил, какую проблему создает нехватка людей на фронте

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 01:30
обновлено: 01:22
Нехватка людей на фронте создает сложные решения по обороне, заявил Петренко
Глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко. Фото: скриншот из видео на YouTube

Самой большой проблемой Украины на фронте является нехватка людей. Поэтому военное руководство вынуждено принимать сложные решения по обороне городов.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко.

Читайте также:

Что сказал Петренко о ситуации на фронте

"Платить слишком высокую цену человеческими жизнями за содержание Покровска было бы неоправданно. Руководству приходится решать: держать позиции или выводить войска, чтобы избежать окружения", — пояснил Олег Петренко.

Напомним, 11 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что враг захватил три населенных пункта в Запорожской области. В то же время за еще два населенных пункта идут бои.

Также мы писали, 10 ноября спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал, что оккупанты привлекают все резервы на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.

армия мобилизация война в Украине военнообязанные фронт ситуация на фронте
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
