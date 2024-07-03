Відстрочка від мобілізації, повний список підстав

Мобілізовані громадяни. Фото: zz.te.ua

Частина українських військовозобов’язаних має право на відстрочку від мобілізації. Існує цілих п’ять основних причин на отримання відстрочки від призову в особливий період під час дії воєнного стану.

Про це йдеться у матеріалі "24 каналу".

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Хто підлягає мобілізації

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян. Призову підлягають усі придатні до військової служби чоловіки віком від 25 до 60 років.

Втім, існує ціла низка винятків, які надають право на відстрочку від мобілізації.

Які існують причини для відстрочки

Перша причина — це інвалідність громадянина. Таких людей визнають тимчасово непридатними з наступним проходженням військово-лікарської комісії через 6-12 років.

Друга причина — сімейні обставини. Це можуть бути наявність трьох чи більше неповнолітніх дітей, опіка над ріднею з інвалідністю чи особою, визнаною судом недієздатною.

Третя причина — навчання у закладах профтехосвіти, передвищої, вищої освіти, а також робота у освітніх закладах. У таких випадках важливим є принцип підвищення освітнього рівня та розмір основної робочої ставки для педагога.

Четверта причина — робота на державній службі. У цьому пункті відстрочка надається народним депутатам, керівникам міністерств та відомств та іншим чиновникам.

П’ята причина — наявність у родині загиблих під час нинішньої війни військовослужбовців.

Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати відстрочку від мобілізації в Україні.

Раніше ми писали, хто має право на відстрочку від мобілізації з 1 липня.