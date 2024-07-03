Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow П'ять основних причин для відстрочки від мобілізації arrow

П'ять основних причин для відстрочки від мобілізації

3 липня 2024 17:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації, повний список підстав
Мобілізовані громадяни. Фото: zz.te.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Частина українських військовозобов’язаних має право на відстрочку від мобілізації. Існує цілих п’ять основних причин на отримання відстрочки від призову в особливий період під час дії воєнного стану.

Про це йдеться у матеріалі "24 каналу".

Читайте також:

Хто підлягає мобілізації

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян. Призову підлягають усі придатні до військової служби чоловіки віком від 25 до 60 років.

Втім, існує ціла низка винятків, які надають право на відстрочку від мобілізації.

Які існують причини для відстрочки

Перша причина — це інвалідність громадянина. Таких людей визнають тимчасово непридатними з наступним проходженням військово-лікарської комісії через 6-12 років.

Друга причина — сімейні обставини. Це можуть бути наявність трьох чи більше неповнолітніх дітей, опіка над ріднею з інвалідністю чи особою, визнаною судом недієздатною.

Третя причина — навчання у закладах профтехосвіти, передвищої, вищої освіти, а також робота у освітніх закладах. У таких випадках важливим є принцип підвищення освітнього рівня та розмір основної робочої ставки для педагога.

Четверта причина — робота на державній службі. У цьому пункті відстрочка надається народним депутатам, керівникам міністерств та відомств та іншим чиновникам.

П’ята причина — наявність у родині загиблих під час нинішньої війни військовослужбовців.

Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати відстрочку від мобілізації в Україні.

Раніше ми писали, хто має право на відстрочку від мобілізації з 1 липня.

інвалідність військовий облік мобілізація війна в Україні відстрочка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони