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Пять основных причин для отсрочки от мобилизации

3 июля 2024 17:27
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Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации, полный перечень оснований
Мобилизированные граждане. Фото: zz.te.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Часть украинских военнообязанных имеет право на отсрочку от мобилизации. Существует целых пять основных причин получения отсрочки от призыва в особый период во время действия военного положения.

Об этом говорится в материале "24 канала".

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Кто подлежит мобилизации

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных граждан. Призову подлежат все пригодные к военной службе мужчины от 25 до 60 лет.

Впрочем, существует целый ряд исключений, предоставляющих право на отсрочку от мобилизации.

Какие существуют причины для отсрочки

Первая причина — это инвалидность гражданина. Таких людей признают временно непригодными с последующим прохождением военно-врачебной комиссии через 6-12 лет.

Вторая причина — семейные обстоятельства. Это может быть наличие трех или более несовершеннолетних детей, опека над родственником с инвалидностью или лицом, признанным судом недееспособным.

Третья причина — обучение в заведениях профтехобразования, высшего, высшего образования, а также работа в образовательных заведениях. В таких случаях важен принцип повышения образовательного уровня и размер основной рабочей ставки для педагога.

Четвертая причина — работа на государственной службе. В этом пункте отсрочка предоставляется народным депутатам, руководителям министерств и ведомств и другим чиновникам.

Пятая причина — наличие в семье погибших во время нынешней войны военнослужащих.

Напомним, мы сообщали о том, как получить отсрочку от мобилизации в Украине.

Раньше мы писали, кто имеет право на отсрочку от мобилизации с 1 июля.

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