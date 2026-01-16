Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Підприємець допомагав ухилянтам — його судитимуть

Підприємець допомагав ухилянтам — його судитимуть

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 01:03
Підприємець допомагав військовозобов'язаним тікати з України — постане перед судом
Прикордонник. Фото ілюстративне: ДПСУ

У Волинській області судитимуть підприємця. Він допомагав військовозобов'язаним виїжджати з України.

Про це 8 січня повідомили у Волинській обласній прокуратурі

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, фігурант, який мав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень, вніс до системи "Шлях" відомості про сімох чоловіків призовного віку, зазначивши, що ті нібито є водіями підприємства. Завдяки цьому військовозобов'язані могли безперешкодно перетинати державний кордон.

За що судитимуть підприємця 

Підприємця вважають причетним до незаконного переправлення людей через державний кордон, зокрема з корисливих мотивів. Також його обвинувачують у несанкціонованій зміні інформації. Обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, на Закарпатті жінка побила військовослужбовців ТЦК та СП. Її засудили до п'яти років ув'язнення. 

Також ми повідомляли, що екскерівник Запорізького обласного ТЦК та СП через рішення суду втратить елітну нерухомість. У військкома виявили необґрунтовані активи вартістю понад 3,8 мільйона гривень.

суд мобілізація військовозобов'язані ухилянти виїзд за кордон
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації