Підприємець допомагав військовозобов'язаним тікати з України — постане перед судом

У Волинській області судитимуть підприємця. Він допомагав військовозобов'язаним виїжджати з України.

Про це 8 січня повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, фігурант, який мав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень, вніс до системи "Шлях" відомості про сімох чоловіків призовного віку, зазначивши, що ті нібито є водіями підприємства. Завдяки цьому військовозобов'язані могли безперешкодно перетинати державний кордон.

За що судитимуть підприємця

Підприємця вважають причетним до незаконного переправлення людей через державний кордон, зокрема з корисливих мотивів. Також його обвинувачують у несанкціонованій зміні інформації. Обвинувальний акт скерували до суду.

Також ми повідомляли, що екскерівник Запорізького обласного ТЦК та СП через рішення суду втратить елітну нерухомість. У військкома виявили необґрунтовані активи вартістю понад 3,8 мільйона гривень.