Предприниматель помогал военнообязанным бежать из Украины — предстанет перед судом

В Волынской области будут судить предпринимателя. Он помогал военнообязанным выезжать из Украины.

Об этом 8 января сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, фигурант, который имел лицензию на осуществление международных перевозок, внес в систему "Шлях" сведения о семи мужчинах призывного возраста, отметив, что те якобы являются водителями предприятия. Благодаря этому военнообязанные могли беспрепятственно пересекать государственную границу.

За что будут судить предпринимателя

Предпринимателя считают причастным к незаконной переправке людей через государственную границу, в частности из корыстных побуждений. Также его обвиняют в несанкционированном изменении информации. Обвинительный акт направили в суд.

Напомним, на Закарпатье женщина избила военнослужащих ТЦК и СП. Ее приговорили к пяти годам заключения.

Также мы сообщали, что экс-руководитель Запорожского областного ТЦК и СП из-за решения суда потеряет элитную недвижимость. У военкома обнаружили необоснованные активы стоимостью более 3,8 миллиона гривен.