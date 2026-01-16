Предприниматель помогал военнообязанным бежать из Украины — предстанет перед судом

Предприниматель помогал уклонистам — его будут судить
В Волынской области будут судить предпринимателя. Он помогал военнообязанным выезжать из Украины.
Об этом 8 января сообщили в Волынской областной прокуратуре.
Детали дела
По данным следствия, фигурант, который имел лицензию на осуществление международных перевозок, внес в систему "Шлях" сведения о семи мужчинах призывного возраста, отметив, что те якобы являются водителями предприятия. Благодаря этому военнообязанные могли беспрепятственно пересекать государственную границу.
За что будут судить предпринимателя
Предпринимателя считают причастным к незаконной переправке людей через государственную границу, в частности из корыстных побуждений. Также его обвиняют в несанкционированном изменении информации. Обвинительный акт направили в суд.
