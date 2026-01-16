Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Предприниматель помогал уклонистам — его будут судить

Предприниматель помогал уклонистам — его будут судить

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 01:03
Предприниматель помогал военнообязанным бежать из Украины — предстанет перед судом
Пограничник. Фото иллюстративное: ГПСУ

В Волынской области будут судить предпринимателя. Он помогал военнообязанным выезжать из Украины.

Об этом 8 января сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, фигурант, который имел лицензию на осуществление международных перевозок, внес в систему "Шлях" сведения о семи мужчинах призывного возраста, отметив, что те якобы являются водителями предприятия. Благодаря этому военнообязанные могли беспрепятственно пересекать государственную границу.

За что будут судить предпринимателя

Предпринимателя считают причастным к незаконной переправке людей через государственную границу, в частности из корыстных побуждений. Также его обвиняют в несанкционированном изменении информации. Обвинительный акт направили в суд.

Напомним, на Закарпатье женщина избила военнослужащих ТЦК и СП. Ее приговорили к пяти годам заключения.

Также мы сообщали, что экс-руководитель Запорожского областного ТЦК и СП из-за решения суда потеряет элитную недвижимость. У военкома обнаружили необоснованные активы стоимостью более 3,8 миллиона гривен.

суд мобилизация военнообязанные уклонисты выезд за границу
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации