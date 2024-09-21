За фальсифікацію з системою "Шлях" та за переправлення ухилянтів підприємець отримав величезний штраф

Підприємець допомагав ухилянтам оформлятись по системі "Шлях" — чому його тільки оштрафували
Підприємець з Володимир-Волинського незаконно оформляв ухилянтів через систему "Шлях", щоб вони мали можливість втекти за кордон. За це суд виписав йому величезний штраф.
Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Як з'ясувалось на суді, підприємець пообіцяв двом ухилянтам оформити їх водіями по системі "Шлях". За це він отримав від них по 2 500 доларів. Обвинувачений підготовив для ухилянтів документи на автомобілі Volkswagen Krafter і Ореl Movano, а також дав вказівки, як діяти на кордоні.
Ці ухилянти намагались перетнути на машинах кордон з Польщею, але їх викрили співробітники ДПСУ.
Що вирішив суд
Оскільки чоловік свою вину визнав і підписав відповідну угоду з прокурором, то його не посадили до в'язниці. Суд призначив йому виплату штрафу у 240 тис. грн.
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