За фальсифікацію з системою "Шлях" та за переправлення ухилянтів підприємець отримав величезний штраф

Перевірка документів на кордоні. Ілюстративне фото: УНІАН

Підприємець з Володимир-Волинського незаконно оформляв ухилянтів через систему "Шлях", щоб вони мали можливість втекти за кордон. За це суд виписав йому величезний штраф.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувалось на суді, підприємець пообіцяв двом ухилянтам оформити їх водіями по системі "Шлях". За це він отримав від них по 2 500 доларів. Обвинувачений підготовив для ухилянтів документи на автомобілі Volkswagen Krafter і Ореl Movano, а також дав вказівки, як діяти на кордоні.

Ці ухилянти намагались перетнути на машинах кордон з Польщею, але їх викрили співробітники ДПСУ.

Що вирішив суд

Оскільки чоловік свою вину визнав і підписав відповідну угоду з прокурором, то його не посадили до в'язниці. Суд призначив йому виплату штрафу у 240 тис. грн.

Нагадаємо, у Львівській області військова частина не виплатила дружині загиблого бійця останнє грошове забезпечення у розмірі 100 тисяч гривень. Жінка звернулась до суду та виграла справу.

Раніше Рівненський апеляційний суд прийняв рішення у справі військовослужбовця Збройних сил України, який був звинувачений у дезертирстві. Головному сержанту призначили п'ять років ув'язнення.