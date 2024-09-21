За фальсификации с системой "Шлях" и за переправку уклонистов предприниматель получил огромный штраф

Проверка документов на границе. Иллюстративное фото: УНИАН

Предприниматель из Владимир-Волынского незаконно оформлял уклонистов через систему "Шлях", чтобы они могли убежать за границу. За это суд выписал ему огромный штраф.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось на суде, предприниматель пообещал двум уклонистам оформить их водителями по системе "Шлях". За это он получил от них по 2500 долларов. Обвиняемый подготовил для уклонистов документы на автомобили Volkswagen Krafter и Orel Movano, а также дал указания, как действовать на границе.

Эти уклонисты пытались пересечь на машинах границу с Польшей, но их разоблачили пограничники.

Что решил суд

Поскольку мужчина свою вину признал и подписал соответствующее соглашение с прокурором, его не посадили в тюрьму. Суд назначил ему выплату штрафа в размере 240 тыс. грн.

Напомним, во Львовской области военная часть не выплатила жене погибшего бойца последнее денежное довольствие в размере 100 тысяч гривен. Женщина обратилась в суд и выиграла дело.

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