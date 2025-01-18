Як суд покарав підприємця, який за хабар обіцяв військовозобов'язаному допомогти в уникненні військового призову

Підприємець обіцяв допомогу в уникненні призову — що вирішив суд
У Києві підприємець за грошову винагороду обіцяв допомогти військовозобов'язаним уникнути мобілізації, посприявши визнанню їх непридатними до служби. За це порушника притягнули до кримінальної відповідальності.
Про це йдеться у вироку, який Дніпровський районний суд міста Києва ухвалив 17 жовтня 2024 року.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами, 15 грудня 2023 року фігурант повідомив військовозобов'язаному чоловіку, що має знайомих, які за грошову винагороду в розмірі 1 300 доларів можуть виготовити для нього документи про непридатність і виключити з військового обліку.
Про протиправні дії підсудного військовозобов'язаний повідомив правоохоронці й відтоді діяв уже під їхнім контролем. Наприкінці січня 2024 року фігурант заявив клієнту, що той перебуває в розшуку через порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зняття з "розшуку" порушник оцінив у три тисячі доларів. Цю суму клієнт віддав йому наступного ранку. Також порушнику висунули обвинувачення у злочинному заволодінні чужим майном.
Рішення суду
Фігурант визнав свою провину та розкаявся. Його засудили до сплати штрафу в розмірі 119 тисяч гривень і трьох років ув'язнення, однак останнє покарання замінили двома роками іспитового строку.
Нагадаємо, в Одесі чоловік прийшов до ТЦК та СП, бо хотів отримати відстрочку, однак йому виписали штраф за нібито невчасне оновлення військово-облікових даних. Аби оскаржити адмінсістративне покарання, військовозобов'язаний звернувся до суду.
Також ми повідомляли, що у Львові чоловікі пограбували та вбили літню жінку. За це їх засудили до ув'язнення.
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