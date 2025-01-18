Як суд покарав підприємця, який за хабар обіцяв військовозобов'язаному допомогти в уникненні військового призову

Будівля Дніпровського районного суду міста Києва. Фото: dn.ki.court.gov.ua

У Києві підприємець за грошову винагороду обіцяв допомогти військовозобов'язаним уникнути мобілізації, посприявши визнанню їх непридатними до служби. За це порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Дніпровський районний суд міста Києва ухвалив 17 жовтня 2024 року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 15 грудня 2023 року фігурант повідомив військовозобов'язаному чоловіку, що має знайомих, які за грошову винагороду в розмірі 1 300 доларів можуть виготовити для нього документи про непридатність і виключити з військового обліку.

Про протиправні дії підсудного військовозобов'язаний повідомив правоохоронці й відтоді діяв уже під їхнім контролем. Наприкінці січня 2024 року фігурант заявив клієнту, що той перебуває в розшуку через порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зняття з "розшуку" порушник оцінив у три тисячі доларів. Цю суму клієнт віддав йому наступного ранку. Також порушнику висунули обвинувачення у злочинному заволодінні чужим майном.

Рішення суду

Фігурант визнав свою провину та розкаявся. Його засудили до сплати штрафу в розмірі 119 тисяч гривень і трьох років ув'язнення, однак останнє покарання замінили двома роками іспитового строку.

Нагадаємо, в Одесі чоловік прийшов до ТЦК та СП, бо хотів отримати відстрочку, однак йому виписали штраф за нібито невчасне оновлення військово-облікових даних. Аби оскаржити адмінсістративне покарання, військовозобов'язаний звернувся до суду.

Також ми повідомляли, що у Львові чоловікі пограбували та вбили літню жінку. За це їх засудили до ув'язнення.