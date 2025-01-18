Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Підприємець обіцяв допомогу в уникненні призову — що вирішив суд arrow

Підприємець обіцяв допомогу в уникненні призову — що вирішив суд

18 січня 2025 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Як суд покарав підприємця, який за хабар обіцяв військовозобов'язаному допомогти в уникненні військового призову
Будівля Дніпровського районного суду міста Києва. Фото: dn.ki.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Києві підприємець за грошову винагороду обіцяв допомогти військовозобов'язаним уникнути мобілізації, посприявши визнанню їх непридатними до служби. За це порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Дніпровський районний суд міста Києва ухвалив 17 жовтня 2024 року.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 15 грудня 2023 року фігурант повідомив військовозобов'язаному чоловіку, що має знайомих, які за грошову винагороду в розмірі 1 300 доларів можуть виготовити для нього документи про непридатність і виключити з військового обліку.

Про протиправні дії підсудного військовозобов'язаний повідомив правоохоронці й відтоді діяв уже під їхнім контролем. Наприкінці січня 2024 року фігурант заявив клієнту, що той перебуває в розшуку через порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зняття з "розшуку" порушник оцінив у три тисячі доларів. Цю суму клієнт віддав йому наступного ранку. Також порушнику висунули обвинувачення у злочинному заволодінні чужим майном.

Рішення суду

Фігурант визнав свою провину та розкаявся. Його засудили до сплати штрафу в розмірі 119 тисяч гривень і трьох років ув'язнення, однак останнє покарання замінили двома роками іспитового строку.

Нагадаємо, в Одесі чоловік прийшов до ТЦК та СП, бо хотів отримати відстрочку, однак йому виписали штраф за нібито невчасне оновлення військово-облікових даних. Аби оскаржити адмінсістративне покарання, військовозобов'язаний звернувся до суду.

Також ми повідомляли, що у Львові чоловікі пограбували та вбили літню жінку. За це їх засудили до ув'язнення.

Київ суд хабар мобілізація підприємці судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:04 Дрони атакували Тульську та Смоленську область — відео вибухів

03:35 У "Хортиці" заявили про ситуацію в Покровську — що відбувається

03:26 "Азов" шукає слюсарів — нова вакансія у бригаді

03:05 У TikTok новий небезпечний тренд — поліція попереджає батьків

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

01:34 На фронті загинула білоруска, яка боронила Україну від окупантів

01:32 Підприємець обіцяв допомогу в уникненні призову — що вирішив суд

01:30 Мобілізація з 18 років — у ВР відповіли на заяви команди Трампа

00:44 Може опинитись у Сочі — реакція на зустріч Зеленського з Фіцо

04:04 Дрони атакували Тульську та Смоленську область — відео вибухів

03:35 У "Хортиці" заявили про ситуацію в Покровську — що відбувається

03:26 "Азов" шукає слюсарів — нова вакансія у бригаді

03:05 У TikTok новий небезпечний тренд — поліція попереджає батьків

01:34 На фронті загинула білоруска, яка боронила Україну від окупантів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:32 Підприємець обіцяв допомогу в уникненні призову — що вирішив суд

01:30 Мобілізація з 18 років — у ВР відповіли на заяви команди Трампа

00:44 Може опинитись у Сочі — реакція на зустріч Зеленського з Фіцо

00:30 Відстрочка для педагога — чи обов'язково іти до ТЦК

00:11 У ЗСУ спростували заяву Безуглої про росіян у Покровську

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія