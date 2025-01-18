Как суд наказал предпринимателя, который за взятку обещал военнообязанному помочь в избежании военного призыва

Здание Днепровского районного суда города Киева. Фото: dn.ki.court.gov.ua

В Киеве предприниматель за денежное вознаграждение обещал помочь военнообязанным избежать мобилизации, поспособствовав признанию их непригодными к службе. За это нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Днепровский районный суд города Киева вынес 17 октября 2024 года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 15 декабря 2023 года фигурант сообщил военнообязанному мужчине, что имеет знакомых, которые за денежное вознаграждение в размере 1 300 долларов могут изготовить для него документы о непригодности и исключить с воинского учета.

О противоправных действиях подсудимого военнообязанный сообщил правоохранителям и с тех пор действовал уже под их контролем. В конце января 2024 года фигурант заявил клиенту, что тот находится в розыске из-за нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Снятие с "розыска" нарушитель оценил в три тысячи долларов. Эту сумму клиент отдал ему на следующее утро. Также нарушителю предъявили обвинение в преступном завладении чужим имуществом.

Решение суда

Фигурант признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к уплате штрафа в размере 119 тысяч гривен и трем годам заключения, однако последнее наказание заменили двумя годами испытательного срока.

Напомним, в Одессе мужчина пришел в ТЦК и СП, потому что хотел получить отсрочку, однако ему выписали штраф за якобы несвоевременное обновление военно-учетных данных. Чтобы обжаловать админсистративное наказание, военнообязанный обратился в суд.

Также мы сообщали, что во Львове мужчины ограбили и убили пожилую женщину. За это их приговорили к заключению.