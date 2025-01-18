Как суд наказал предпринимателя, который за взятку обещал военнообязанному помочь в избежании военного призыва

Предприниматель обещал помощь в избежании призыва — что решил суд
В Киеве предприниматель за денежное вознаграждение обещал помочь военнообязанным избежать мобилизации, поспособствовав признанию их непригодными к службе. За это нарушителя привлекли к уголовной ответственности.
Об этом говорится в приговоре, который Днепровский районный суд города Киева вынес 17 октября 2024 года.
Детали дела
Согласно судебным материалам, 15 декабря 2023 года фигурант сообщил военнообязанному мужчине, что имеет знакомых, которые за денежное вознаграждение в размере 1 300 долларов могут изготовить для него документы о непригодности и исключить с воинского учета.
О противоправных действиях подсудимого военнообязанный сообщил правоохранителям и с тех пор действовал уже под их контролем. В конце января 2024 года фигурант заявил клиенту, что тот находится в розыске из-за нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Снятие с "розыска" нарушитель оценил в три тысячи долларов. Эту сумму клиент отдал ему на следующее утро. Также нарушителю предъявили обвинение в преступном завладении чужим имуществом.
Решение суда
Фигурант признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к уплате штрафа в размере 119 тысяч гривен и трем годам заключения, однако последнее наказание заменили двумя годами испытательного срока.
Напомним, в Одессе мужчина пришел в ТЦК и СП, потому что хотел получить отсрочку, однако ему выписали штраф за якобы несвоевременное обновление военно-учетных данных. Чтобы обжаловать админсистративное наказание, военнообязанный обратился в суд.
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