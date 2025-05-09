Підприємець організував п'ятьом військовозобов'язаним виїзд з України — яке покарання обрав для нього суд

Прикордонник. Фото ілюстративне: ДПСУ

Підприємець зі Львова організовував чоловікам втечу з України. Він переправляв військовозобов'язаних за кордон під виглядом водіїв.

Про це йдеться у вироку, який Галицький районний суд Львова ухвалив у вівторок, 6 травня.

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Деталі справи

Згідно з судовими матеріалами, фігурант, маючи ліцензію на міжнародні вантажні перевезення, вніс дані чоловіків, які хотіли виїхати за межі України, до системи "Шлях". Упродовж періоду від жовтня по грудень 2022 року порушник допоміг втекти за кордон п'ятьом військовозобов'язаних. Вони як керманичі фур виїхали через пункти пропуску на Львівщині й не повернулися.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. Його засудили до п'яти років позбавлення волі, але замінили це покарання роком іспитового строку. Вирок протягом 30 днів від дня проголошення можна оскаржити.

Нагадаємо, у Харкові двоє чоловіків підпалили автомобіль військовослужбовця. За це вони розраховували отримати оплату.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті прикордонники звинуватили студента у спробі незаконного перетину кордону. Суд його виправдав.