Предприниматель организовал пятерым военнообязанным выезд из Украины — какое наказание избрал для него суд

Пограничник. Фото иллюстративное: ГПСУ

Предприниматель из Львова организовывал мужчинам побег из Украины. Он переправлял военнообязанных за границу под видом водителей.

Об этом говорится в приговоре, который Галицкий районный суд Львова принял во вторник, 6 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант, имея лицензию на международные грузовые перевозки, внес данные мужчин, которые хотели выехать за пределы Украины, в систему "Шлях". В течение периода с октября по декабрь 2022 года нарушитель помог сбежать за границу пяти военнообязанным. Они как водители фур выехали через пункты пропуска на Львовщине и не вернулись.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, но заменили это наказание годом испытательного срока. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать.

Напомним, в Харькове двое мужчин подожгли автомобиль военнослужащего. За это они рассчитывали получить оплату.

Также мы сообщали, что на Закарпатье пограничники обвинили студента в попытке незаконного пересечения границы. Суд его оправдал.