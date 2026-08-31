Суд покарав чоловіка, який підробив документ заради відстрочки від мобілізації

Подача документів у ЦНАП. Ілюстративне фото: cnaprv.gov.ua

У Коломиї на Івано-Франківщині судили чоловіка, який підробив довідку про інвалідність своїй дружині, щоб отримати відстрочку від мобілізації та ухилитися від служби. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Івано-Франківськ".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у жовтні 2024 року мешканець Прикарпаття через Telegram домовився з невідомою особою про виготовлення двох фальшивих документів. Мова йшла про посвідчення на отримання державної допомоги, а також довідку до акта огляду його дружини медико-соціальною комісією. При цьому чоловік зробив це згоди дружини на виготовлення таких документів.

"Обвинувачений особисто надав невстановленій слідством людині фотокартку його дружини та фотокопії її паспортних даних", — сказано у справі.

Через деякий час чоловік отримав виготовлені на ім'я дружини підроблені документи. Однак вони не відповідали затвердженому офіційному зразку документів, що перебувають в обігу.

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У листопаді 2025 року прикарпатець скористався цими довідками під час звернення до Центру надання адміністративних послуг П'ядицької сільської ради, де подав відповідну заяву.

Після цього працівники районного ТЦК надали чоловікові відстрочку від мобілізації. Підставою для цього стало те, що він має дружину нібито з інвалідністю I чи II групи.

Рішення суду

Під час розгляду справи в суді чоловік повністю визнав пред'явлені йому обвинувачення та попросив не призначати суворе покарання. Своє прохання він пояснив тим, що виховує малолітню дитину.

У результаті суд призначив йому покарання у вигляді одного року іспитового строку. У цей період обвинувачений має періодично з'являтися для реєстрації до органу пробації, і повідомляти про зміну місця проживання, а також не залишати територію України без відповідного дозволу.

Крім того, з чоловіка на користь держави стягнули 6 239 гривень 80 копійок. Саме такою була вартість проведеної у справі експертизи.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця перебування ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.