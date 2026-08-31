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Главная Мобилизация Подделал справку об инвалидности жены, чтобы уклониться от службы: приговор суда

Подделал справку об инвалидности жены, чтобы уклониться от службы: приговор суда

Ua ru
31 августа 2026 03:32
Суд наказал мужчину, подделавшего документ с целью отсрочки от мобилизации
Подача документов в ЦНАП. Иллюстративное фото: cnaprv.gov.ua

В Коломые в Ивано-Франковской области судили мужчину, который подделал справку об инвалидности своей жены, чтобы получить отсрочку от мобилизации и уклониться от службы. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Івано-Франківськ".

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Детали дела

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года житель Прикарпатья через Telegram договорился с неизвестным лицом об изготовлении двух поддельных документов. Речь шла о справке на получение государственной помощи, а также о справке к акту осмотра его жены медико-социальной комиссией. При этом мужчина сделал это без согласия жены на изготовление таких документов.

"Обвиняемый лично предоставил неустановленному следствием лицу фотографию своей жены и фотокопии её паспортных данных", — говорится в материалах дела.

Через некоторое время мужчина получил изготовленные на имя жены поддельные документы. Однако они не соответствовали утвержденному официальному образцу документов, находящихся в обращении.

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В ноябре 2025 года житель Прикарпатья воспользовался этими справками при обращении в Центр предоставления административных услуг Пядицкого сельского совета, где подал соответствующее заявление.

После этого сотрудники районного ТЦК предоставили мужчине отсрочку от мобилизации. Основанием для этого послужило то, что у него якобы есть жена с инвалидностью I или II группы.

Решение суда

В ходе рассмотрения дела в суде мужчина полностью признал предъявленные ему обвинения и попросил не назначать ему строгое наказание. Свою просьбу он объяснил тем, что воспитывает малолетнего ребенка.

В результате суд назначил ему наказание в виде одного года испытательного срока. В течение этого периода обвиняемый должен периодически являться для регистрации в орган пробации, сообщать об изменении места жительства, а также не покидать территорию Украины без соответствующего разрешения.

Кроме того, с мужчины в пользу государства взыскали 6 239 гривен 80 копеек. Именно в такую сумму обошлась проведенная по делу экспертиза.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.

суд мобилизация документы отсрочка судебные решения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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