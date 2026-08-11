Суд покарав чоловіка, який підробив документ про інвалідність заради відстрочки від мобілізації

Документи у руках і суд. Фото: sud.ua, Суспільне. Колаж: Новини.LIVE

У Лубнах на Полтавщині судили чоловіка, який підробив документи про інвалідність сина та незаконно отримав державну допомогу та відстрочку від мобілізації. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, навесні 2025 року чоловік вступив у змову з невстановленою особою, щоб оформити фальшивий медичний висновок про інвалідність свого сина та корінець до нього.

Суд у свою чергу встановив, що дитина не мала жодних захворювань, які могли б слугувати підставою для встановлення інвалідності. Однак попри це у підроблених документах було вказано неправдивий діагноз - ревматичну хворобу мітрального клапана. Для виготовлення цих паперів були використані підроблені печатки та реквізити медичного закладу.

Окрім того, 28 травня 2025 року чоловік подав фальсифікований медичний висновок до Управління соціального захисту населення Лубенської міської ради. Після цього йому призначили державну соціальну допомогу як на дитину з інвалідністю.

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Як зазначено у рішенні суду, з 28 травня по 31 грудня 2025 року обвинувачений незаконно отримав 19 426 гривень державних виплат, завдавши таким чином матеріальної шкоди Пенсійному фонду України.

Окрім того, у липні 2025 року чоловік звернувся до ТЦК для оформлення відстрочки від мобілізації та додав до пакета документів копію підробленого медичного висновку. Саме на підставі цих документів йому було надано відстрочку від призову.

Рішення суду

Під час розгляду справи в суді обвинувачений повністю визнав провину, погодився з усіма встановленими слідством обставинами та погодився на розгляд провадження у спрощеному порядку.

Крім того, чоловік добровільно компенсував державі суму завданих збитків.

За результатами розгляду суд визнав його винним у підробленні та використанні підроблених документів, передбачених частинами 3 та 4 статті 358 Кримінального кодексу України, а також у шахрайстві, передбаченому частиною 1 статті 190 КК України.

Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак звільнив засудженого від фактичного відбування цього покарання, встановивши іспитовий строк на один рік.

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