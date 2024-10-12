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Підробні довідки для ухилення від мобілізації — МОЗ оголосило заходи протидії

12 жовтня 2024 04:40
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Підробним довідкам для ухилення від мобілізації в Україні будуть протидіяти
Чоловік та представник ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В Україні продовжується повномасштабна війна та загальна мобілізація. У зв'язку з цим деякі чоловіки оформлюють підробні довідки для ухилення від мобілізації, у мережі випливають корупційні скандали, тож правоохоронці реагуватимуть на ці діяння ще жорсткіше.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє офіційний сайт МОЗ.

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В чому полягатиме реформа МСЕК

Починаючи з початку 2024 року правоохоронці викрили 77 осіб, які причетні до корупційних злочинів у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК).

Для того, щоб унеможливити такі випадки або принаймні зменшити їх кількість, у Міністерстві охорони здоров'я України запропонували такі зміни в роботі МСЕК:

  • проводити експертизу в кластерних і надкластерних лікарнях з усіма необхідними спеціалістами та можливістю додаткових обстежень;
  • надавати направлення на експертизу на основі чітких критеріїв, підтверджених через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ);
  • запровадити електронне направлення для експертизи;
  • створити інструментарій для оцінки потреб людини, який застосовуватиметься в інших сферах;
  • змінити фінансування: НСЗУ буде оплачувати кожне оцінювання через окрему бюджетну програму.

Також сімейний або особистий лікар зможе направляти на експертизу без лікарсько-консультативної комісії. Комісія враховуватиме дані реабілітації й може призначати дообстеження.

Нагадаємо, від початку жовтня в Україні не вщухають скандали навколо Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Нещодавно медіапростір сколихнули новини, що ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли готівкою майже шість мільйонів доларів, прикраси та брендові речі. Зокрема, Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, як вони ставляться до корупційних скандалів в Україні за участі  МСЕК.

Ми також писали, що у Хмельницькій МСЕК призначили нового керівника. 

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП довідка МОЗ МСЕК

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