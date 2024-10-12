Підробним довідкам для ухилення від мобілізації в Україні будуть протидіяти

Підробні довідки для ухилення від мобілізації — МОЗ оголосило заходи протидії
В Україні продовжується повномасштабна війна та загальна мобілізація. У зв'язку з цим деякі чоловіки оформлюють підробні довідки для ухилення від мобілізації, у мережі випливають корупційні скандали, тож правоохоронці реагуватимуть на ці діяння ще жорсткіше.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє офіційний сайт МОЗ.
В чому полягатиме реформа МСЕК
Починаючи з початку 2024 року правоохоронці викрили 77 осіб, які причетні до корупційних злочинів у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК).
Для того, щоб унеможливити такі випадки або принаймні зменшити їх кількість, у Міністерстві охорони здоров'я України запропонували такі зміни в роботі МСЕК:
- проводити експертизу в кластерних і надкластерних лікарнях з усіма необхідними спеціалістами та можливістю додаткових обстежень;
- надавати направлення на експертизу на основі чітких критеріїв, підтверджених через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ);
- запровадити електронне направлення для експертизи;
- створити інструментарій для оцінки потреб людини, який застосовуватиметься в інших сферах;
- змінити фінансування: НСЗУ буде оплачувати кожне оцінювання через окрему бюджетну програму.
Також сімейний або особистий лікар зможе направляти на експертизу без лікарсько-консультативної комісії. Комісія враховуватиме дані реабілітації й може призначати дообстеження.
Нагадаємо, від початку жовтня в Україні не вщухають скандали навколо Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Нещодавно медіапростір сколихнули новини, що ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли готівкою майже шість мільйонів доларів, прикраси та брендові речі. Зокрема, Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, як вони ставляться до корупційних скандалів в Україні за участі МСЕК.
Ми також писали, що у Хмельницькій МСЕК призначили нового керівника.
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