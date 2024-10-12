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В Украине усилят борьбу с поддельными справками для уклонения от мобилизации

12 октября 2024 04:40
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Поддельным справкам для уклонения от мобилизации в Украине будут противодействовать
Мужчина и представитель ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине продолжается полномасштабная война и всеобщая мобилизация. В связи с этим некоторые мужчины оформляют поддельные справки для уклонения от мобилизации, а в сети возникают коррупционные скандалы, поэтому правоохранители будут реагировать на эти действия еще более жестче.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает официальный сайт Минздрава.

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Начиная с начала 2024 года правоохранители разоблачили 77 человек, причастных к коррупционным преступлениям в медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК).

Для того, чтобы сделать невозможными такие случаи или по крайней мере уменьшить их количество, в Министерстве здравоохранения Украины предложили следующие изменения в работе МСЭК:

  • проводить экспертизу в кластерных и сверхкластерных больницах со всеми необходимыми специалистами и возможностью дополнительных обследований;
  • предоставлять направление экспертизу на основе четких критериев, подтвержденных через электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ);
  • ввести электронное направление для экспертизы;
  • создать инструментарий для оценки потребностей человека, применяемого в других сферах;
  • изменить финансирование: НСЗУ будет оплачивать каждую оценку через отдельную бюджетную программу.

Также семейный или личный врач сможет направлять на экспертизу без врачебно-консультативной комиссии. Комиссия будет учитывать данные реабилитации и может назначать дообследования.

Напомним, с начала октября в Украине не утихают скандалы вокруг Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Недавно медиапространство всколыхнули новости, что ДБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сына в незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли наличными почти шесть миллионов долларов, украшения и брендовые вещи. В частности, Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, как они относятся к коррупционным скандалам в Украине с участием МСЭК.

Мы также писали, что в Хмельницкой МСЭК назначили нового руководителя.

мобилизация война в Украине ТЦК и СП справка МОЗ МСЭК

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