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Підстави для відстрочки — адвокат пояснив дії військовозобов'язаного

19 січня 2024 18:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Підстави для відстрочки — адвокат пояснив дії військовозобов'язаного
Явка військовозобов'язаного у ТЦК. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Адвокат Олексій Шалару заявив, що у разі наявності підстав для відстрочки від військової служби військовозобов'язаний повинен прийти до ТЦК і повідомити про це. При цьому він зазначив, що якщо людина жодного разу не була в ТЦК з 9-го класу, то це ненормально.

Про це юрист повідомив у коментарі Новини.LIVE

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"Якщо людина ніколи не була в ТЦК із 9 класу — це не норма. Так не повинно бути. Ми все-таки країна, яка воює", — каже він.

При цьому Шалару уточнив, що якщо військовослужбовець має підстави для відстрочки від військової служби, про це потрібно повідомити в ТЦК.

"Докажи, полежи у лікарні, мають бути документи. Не можна просто ховатися і тільки в магазин виходити. Ні, так не піде. Рано чи пізно ця людина все одно попадеться. Це не вихід", — додав адвокат.

Нагадаємо, що в Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація вже майже два роки. Військовозобов'язаних чоловіків у цей період можуть призвати на військову службу. Водночас українським законодавством передбачено категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Але одержати її автоматично неможливо. Відстрочку потрібно оформити у ТЦК та СП.

Також ми писали, хто має право оформити відстрочку від мобілізації через постійний догляд за хворим.

військовий призов
військові
мобілізація
повістки
відстрочка
ТЦК та СП

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