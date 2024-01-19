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Основания для отсрочки — адвокат объяснил действия военнообязанного

19 января 2024 18:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Основания для отсрочки — адвокат объяснил действия военнообязанного
Явка военнообязанного в ТЦК. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Адвокат Алексей Шалару заявил, что в случае наличия оснований для отсрочки от военной службы военнообязанный должен прийти в ТЦК и сообщить об этом. При этом он указал, что если человек ни разу не являлся в ТЦК с 9-го класса — то это ненормально.

Об этом юрист сообщил в комментарии Новини.LIVE

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"Если человек ни разу не был в ТЦК с 9 класса — это не норма. Так не должно быть. Мы все-таки воюющая страна", — говорит он.

При этом Шалару уточнил, что если у военнообязанного есть основания для отсрочки от военной службы, об этом нужно сообщить в ТЦК.

"Докажи, полежи в больнице, должны быть документы. Нельзя просто прятаться и только в магазин выходить. Нет, так не пойдет. Рано или поздно этот человек все равно попадется. Это не выход", — добавил адвокат.

Напомним, что в Украине идет военное положение и всеобщая мобилизация уже почти два года. Военнообязанных мужчин в этот особый период могут призвать на военную службу. В то же время украинским законодательством предусмотрены категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Но получить ее автоматически невозможно. Отсрочку нужно оформить в ТЦК и СП.

Также мы писали, кто имеет право оформить отсрочку от мобилизации из-за постоянного ухода за больным.

военный призыв
военные
мобилизация
повестки
отсрочка
ТЦК и СП

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