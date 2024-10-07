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Підвищення у званні для мобілізованих — коли громадяни мають таке право

7 жовтня 2024 20:53
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військові звання для мобілізованих — як це відбувається, що треба знати
Мобілізовані українські громадяни. Фото: 150 навчальний центр командування ТрО ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час війни мобілізовані військовослужбовці, яких призвали на службу як сержант чи старшин, можуть отримати офіцерське звання. Для цього потрібно або пройти відповідне навчання, скорочене на час війни, або мати вищу освіту.

Про це йдеться у матеріалі на сайті "АрміяInform".

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В українській армії мобілізовані громадяни можуть отримати звання, вище за те, яке вказане у військово-обліковому документі.

Так, мобілізовані у званні сержанта чи старшини можуть отримати офіцерське звання молодшого лейтенанта, якщо раніше служили в Збройних силах України.

Коли вища освіта дозволяє отримати лейтенантські погони

Крім того, підвищення у званні можуть отримати громадяни, які є випускниками вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти під час війни.

Для цього вони мають пройти скорочену програму навчання.

Крім того, звання молодшого лейтенанта можуть отримати мобілізовані сержанти чи старшини, якщо їх призначили на посади офіцерського складу чи вони пройшли навчання за програмою підготовки офіцерів та склали іспити — і при цьому вони мають вищу освіту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Збройних силах України з'явиться нове військове звання.

Також ми розповідали, у яких випадках військових можуть понизити у званні.

ЗСУ мобілізація сержанти офіцери офіцерське звання

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