Военные звания для мобилизованных – как это происходит, что нужно знать

Мобилизированные украинские граждане. Фото: 150 учебный центр командования ТрО ВСУ

Во время войны мобилизованные военнослужащие, призванные на службу в качестве сержанта или старшины, могут получить офицерское звание. Для этого нужно либо пройти соответствующее обучение, сокращенное на время войны, либо иметь высшее образование.

Об этом говорится в материале на сайте "АрміяInform".

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В украинской армии мобилизованные граждане могут получить звание выше того, которое указано в военно-учетном документе.

Так, мобилизованные в звании сержанта или старшины могут получить офицерское звание младшего лейтенанта, если раньше служили в Вооруженных силах Украины.

Когда высшее образование позволяет получить лейтенантские погоны

Кроме того, повышение в звании могут получить граждане, являющиеся выпускниками высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования во время войны.

Для этого они должны пройти сокращенную программу обучения.

Кроме того, звание младшего лейтенанта могут получить мобилизованные сержанты или старшины, если их назначили на должности офицерского состава или прошли обучение по программе подготовки офицеров и сдали экзамены — и при этом они имеют высшее образование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Вооруженных Силах Украины появится новое воинское звание.

Также мы рассказывали, в каких случаях военных могут понизить в звании.