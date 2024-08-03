Учасники бойових дій - пільги для родичів, батьків

Пільги для родичів учасників бойових дій — на що мають право батьки
Сім’ї учасників бойових дій мають право на пільги від держави. Ці пільги можуть отримати й батьки військовослужбовця, якщо вони є непрацездатними і живуть разом із сім’єю сина.
Про це йдеться у матеріалі "24 каналу".
Пільги для сімей та батьків військових
У чинному законодавстві вказано, що військовослужбовець, який є учасником бойових дій, та його сім’я мають право на певні пільги з боку держави.
Для цього громадянин, який учасником бойових дій, має надати довідку про склад своєї сім’ї. До складу цієї сім’ї можуть бути включені й непрацездатні батьки, які живуть разом із родиною сина-військового.
На що надається знижка
Пільги, які надаються сім’ї учасника бойових дій, стосуються, зокрема, оплати комунальних послуг.
Так, сім’я учасника бойових дій (і батьки, які проживають з ним) мають право на 75%-ву знижку на усі комунальні послуги.
Якщо ж військовослужбовець у результаті участі у бойових діях отримав інвалідність, то ця знижка становить 100%.
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