Учасники бойових дій - пільги для родичів, батьків

Військовослужбовець зі своїм батьком. Фото: xm-inside.com

Сім’ї учасників бойових дій мають право на пільги від держави. Ці пільги можуть отримати й батьки військовослужбовця, якщо вони є непрацездатними і живуть разом із сім’єю сина.

Про це йдеться у матеріалі "24 каналу".

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У чинному законодавстві вказано, що військовослужбовець, який є учасником бойових дій, та його сім’я мають право на певні пільги з боку держави.

Для цього громадянин, який учасником бойових дій, має надати довідку про склад своєї сім’ї. До складу цієї сім’ї можуть бути включені й непрацездатні батьки, які живуть разом із родиною сина-військового.

На що надається знижка

Пільги, які надаються сім’ї учасника бойових дій, стосуються, зокрема, оплати комунальних послуг.

Так, сім’я учасника бойових дій (і батьки, які проживають з ним) мають право на 75%-ву знижку на усі комунальні послуги.

Якщо ж військовослужбовець у результаті участі у бойових діях отримав інвалідність, то ця знижка становить 100%.

Нагадаємо, ми писали, як військовим ЗСУ та їх сім'ям швидко отримати допомогу.

Раніше ми повідомляли про те, що Кабінет міністрів України змінив порядок отримання протезів військовими.