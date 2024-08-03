Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Пільги для родичів учасників бойових дій — на що мають право батьки arrow

Пільги для родичів учасників бойових дій — на що мають право батьки

3 серпня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Учасники бойових дій - пільги для родичів, батьків
Військовослужбовець зі своїм батьком. Фото: xm-inside.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Сім’ї учасників бойових дій мають право на пільги від держави. Ці пільги можуть отримати й батьки військовослужбовця, якщо вони є непрацездатними і живуть разом із сім’єю сина.

Про це йдеться у матеріалі "24 каналу".

Читайте також:

Пільги для сімей та батьків військових

У чинному законодавстві вказано, що військовослужбовець, який є учасником бойових дій, та його сім’я мають право на певні пільги з боку держави.

Для цього громадянин, який учасником бойових дій, має надати довідку про склад своєї сім’ї. До складу цієї сім’ї можуть бути включені й непрацездатні батьки, які живуть разом із родиною сина-військового.

На що надається знижка

Пільги, які надаються сім’ї учасника бойових дій, стосуються, зокрема, оплати комунальних послуг.

Так, сім’я учасника бойових дій (і батьки, які проживають з ним) мають право на 75%-ву знижку на усі комунальні послуги.

Якщо ж військовослужбовець у результаті участі у бойових діях отримав інвалідність, то ця знижка становить 100%.

Нагадаємо, ми писали, як військовим ЗСУ та їх сім'ям швидко отримати допомогу

Раніше ми повідомляли про те, що Кабінет міністрів України змінив порядок отримання протезів військовими. 

ЗСУ пільги учасник бойових дій батьки військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 На Закарпатті чоловік двічі відмовився проходити ВЛК — яке рішення прийняв суд

00:45 Завдяки Хижняку Україна гарантовано здобуде ще одну бронзову медаль на Олімпіаді-2024

00:30 Пільги для родичів учасників бойових дій — на що мають право батьки

Термінова новина

00:25 На Полтавщині прогриміли вибухи — що відомо про обстріл

00:23 В мережі зʼявилися фото завантаження F-16 на борт Ан-124 "Руслан"

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

00:03 У Бразилії зафільмували НЛО — це найчіткіший об'єкт за всю історію спостережень

00:03 Підсумки сьомого дня Олімпіади-2024 — який вигляд має медальний залік

2 серпня 2024

23:53 Коригувальник з Донеччини здавав позиції ЗСУ ворогу — суд виніс вирок

Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

23:20 Українка Бех-Романчук пройшла у фінал Олімпійських ігор в потрійному стрибку

01:32 На Закарпатті чоловік двічі відмовився проходити ВЛК — яке рішення прийняв суд

00:45 Завдяки Хижняку Україна гарантовано здобуде ще одну бронзову медаль на Олімпіаді-2024

00:30 Пільги для родичів учасників бойових дій — на що мають право батьки

Термінова новина

00:25 На Полтавщині прогриміли вибухи — що відомо про обстріл

00:23 В мережі зʼявилися фото завантаження F-16 на борт Ан-124 "Руслан"

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

00:03 У Бразилії зафільмували НЛО — це найчіткіший об'єкт за всю історію спостережень

00:03 Підсумки сьомого дня Олімпіади-2024 — який вигляд має медальний залік

2 серпня 2024

23:53 Коригувальник з Донеччини здавав позиції ЗСУ ворогу — суд виніс вирок

23:20 Українка Бех-Романчук пройшла у фінал Олімпійських ігор в потрійному стрибку

23:14 Поліція звинуватила Київтеплоенерго у махінаціях з цінами на обладнання для ТЕЦ — реакція КМДА

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі