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Льготы для родственников участников боевых действий — на что имеют право родители

3 августа 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Участники боевых действий – льготы для родственников, родителей
Военнослужащий со своим отцом. Фото: xm-inside.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Семьи участников боевых действий имеют право на льготы от государства. Эти льготы могут получить и родители военнослужащего, если они нетрудоспособны и живут вместе с семьей сына.

Об этом говорится в материале "24 канала".

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В действующем законодательстве указано, что военнослужащий, являющийся участником боевых действий, и его семья имеют право на определенные льготы со стороны государства.

Для этого гражданин, участник боевых действий, должен предоставить справку о составе своей семьи. В состав этой семьи могут быть включены и нетрудоспособные родители, живущие вместе с семьей сына-военного.

На что предоставляется скидка

Льготы, предоставляемые семье участника боевых действий, касаются, в частности, оплаты коммунальных услуг.

Так, семья участника боевых действий (и проживающие с ним родители) имеют право на 75%-ную скидку на все коммунальные услуги.

Если военнослужащий в результате участия в боевых действиях получил инвалидность, то эта скидка составляет 100%.

Напомним, мы писали, как военным ВСУ и их семьям быстро получить помощь.

Ранее мы сообщали о том, что Кабинет Министров Украины изменил порядок получения протезов военными.

ВСУ льготы учасник боевых действий родители военнослужащие

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