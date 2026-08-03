Які пільги на освіту мають учасники бойових дій та їхні діти

Військові на завданні, посвідчення УБД. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Учасники бойових дій та їхні діти можуть розраховувати на державну підтримку під час здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Йдеться про оплату навчання, соціальні стипендії, пільгові кредити та інші види допомоги. Також такі люди мають перевагу під час переведення на вільні бюджетні місця.

Про це 1 серпня повідомив Донецький обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Які пільги можуть отримати учасники бойових дій

Держава надає учасникам бойових дій та їхнім дітям цільову підтримку для навчання в державних і комунальних закладах.

Така допомога може включати:

повну або часткову оплату навчання за кошти державного чи місцевого бюджету;

пільговий кредит на освіту;

соціальну стипендію;

безплатні підручники;

безплатний доступ до інтернету та навчальних баз даних;

проживання в гуртожитку без оплати.

Під час вступу потрібно повідомити приймальну комісію про право на пільги та подати документи, які це підтверджують, якщо їх немає в державних реєстрах. Ті, хто не потрапив на бюджет одразу, може отримати вільне бюджетне місце пізніше. Під час такого переведення пільговики мають пріоритет.

Також можна оформити на 15 років пільговий кредит на навчання. Заборгованість нададуть під 3% річних. Погасити її можна буде достроково. Від сплати кредиту та відсотків можуть звільнити людей з інвалідністю I групи або тих, хто після навчання працюватиме за фахом у державній установі в сільській місцевості.

Читайте також:

Крім того, держава передбачила знижки на погашення кредиту для батьків. Якщо є одна дитина, позичальник сплачує лише основну суму без відсотків. За наявності двох дітей потрібно повернути 75% кредиту, а якщо дітей троє або більше — 50%.

Ті, хто навчається на бюджеті, але не отримує академічну стипендію через недостатній рейтинговий бал, може оформити соціальну стипендію. Для цього потрібно подати заяву до адміністрації закладу освіти та додати копію посвідчення учасника бойових дій.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП повідомляв, що родини загиблих військових можуть отримати від держави 15 мільйонів гривень. Якщо є розпорядження воїна, кошти виплатять за цих документом. У разі відсутності заповіту суму поділять порівну між найближчими родичами.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП пояснював, як стати на військовий облік юнакам 2009 року народження. Включно до 31 липня послуга була доступна в застосунку "Резерв+". Наразі ж онлайн-процедури вже немає — треба особисто йти до ТЦК та СП.