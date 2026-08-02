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Головна Мобілізація Постановка на військовий облік з 1 серпня: інструкція для 17-річних хлопців

Постановка на військовий облік з 1 серпня: інструкція для 17-річних хлопців

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 04:30
Що робити юнакам 2009 року народження, які не стали на військовий облік онлайн
Працівники ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Харківський обласний ТЦК та СП, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Термін онлайн-постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+" завершився 31 липня. Хлопці 2009 року народження, які не встигли скористатися цією послугою, тепер мають діяти інакше. До свого повноліття вони зобов'язані особисто відвідати ТЦК та СП за місцем проживання.

​Про це 1 серпня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

​Що буде за ігнорування військового обліку

​У ТЦК нагадують, що після досягнення 18 років українці несуть адміністративну відповідальність за недотримання правил обліку. Згідно зі статтею 210 Кодексу про адміністративні правопорушення, за таке порушення передбачається штраф від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 85 до 119 гривень.

Згідно з постановою Кабміну № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", кожен призовник повинен вчасно ставати на облік, тому тим призовникам, хто не встигли зробити це до 31 липня, затягувати з візитом до військкомату не варто.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України повідомляв, що 17-річні юнаки мали змогу стати на військовий облік дистанційно. До 31 липня включно така послуга була доступна в застосунку "Резерв+". Ті, хто не скористався нею, тепер мають прийти до ТЦК та СП.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України писав про нові правила ведення системи "Оберіг". Документ, який визначає, як вноситимуть, оновлюватимуть, перевірятимуть і виправлятимуть дані в реєстрі, затвердив Кабмін. Зміни затвердили під час засідання уряду.

підлітки військовий облік призовник
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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