Пішов по шкарпетки, а опинився на фронті — один з найкращих FPV-пілотів розповів, як потрапив в ЗСУ
Пішов по шкарпетки, а опинився у ЗСУ. Боєць 118 ОМБр із позивним "Крим" розповів, як опинився серед військових.
Про це йдеться у матеріалі пресслужби Сил оборони півдня України у неділю, 28 квітня.
Як так сталось, що пішов за шкарпетками, а опинився на фронті
Нині "Крим" став одним із кращих FPV-пілотів.
"Я заказав собі носочки на "Новій пошті". Пішов з другом, бо скучно було. Ідемо з посилкою довольні назад. Зупинили, "ваш військовий документ?". Нема, кажу. "Ну, то буде", — ділиться він.
Його друг стояв поруч, він взагалі не планував на той час йти в армію.
"Каже "Мені твої носочки...". А зараз мій друг у танковій бригаді катається на Leopard 2", — додає "Крим".
Він зазначив, що планував доєднатись до ЗСУ, але вийшло, що його "наздогнали раніше".
"У мене ще є ці шкарпетки, чисті навіть. Дві пари залишилось. Хожу в них досі. Але вони білі, не воєнні", — розповів військовий.
Він пообіцяв одну із пар шкарпеток повісити на стіну.
"Скажу, що завдяки ним я тут. Я не пожалів жодного разу", — сказав боєць.
Нещодавно ми писали, що бійці Третьої штурмової знищили ворожий окопний РЕБ "Гроза-04М". Також вони пообіцяли невдовзі знищити і піхоту загарбників.
Також повідомлялось, що бійці Третьої окремої штурмової бригади показали світлини з бойових вильотів FPV-дронів. Ударні безпілотники ліквідовують російських окупантів та знищують ворожу техніку.
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