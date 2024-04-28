Пішов по шкарпетки, а опинився на фронті — один з найкращих FPV-пілотів розповів, як потрапив в ЗСУ

Боєць 118 ОМБр із позивним "Крим". Скриншот

Пішов по шкарпетки, а опинився у ЗСУ. Боєць 118 ОМБр із позивним "Крим" розповів, як опинився серед військових.

Про це йдеться у матеріалі пресслужби Сил оборони півдня України у неділю, 28 квітня.

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Нині "Крим" став одним із кращих FPV-пілотів.

"Я заказав собі носочки на "Новій пошті". Пішов з другом, бо скучно було. Ідемо з посилкою довольні назад. Зупинили, "ваш військовий документ?". Нема, кажу. "Ну, то буде", — ділиться він.

Його друг стояв поруч, він взагалі не планував на той час йти в армію.

"Каже "Мені твої носочки...". А зараз мій друг у танковій бригаді катається на Leopard 2", — додає "Крим".

Він зазначив, що планував доєднатись до ЗСУ, але вийшло, що його "наздогнали раніше".

"У мене ще є ці шкарпетки, чисті навіть. Дві пари залишилось. Хожу в них досі. Але вони білі, не воєнні", — розповів військовий.

Він пообіцяв одну із пар шкарпеток повісити на стіну.

"Скажу, що завдяки ним я тут. Я не пожалів жодного разу", — сказав боєць.

Нещодавно ми писали, що бійці Третьої штурмової знищили ворожий окопний РЕБ "Гроза-04М". Також вони пообіцяли невдовзі знищити і піхоту загарбників.

Також повідомлялось, що бійці Третьої окремої штурмової бригади показали світлини з бойових вильотів FPV-дронів. Ударні безпілотники ліквідовують російських окупантів та знищують ворожу техніку.