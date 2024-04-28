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Пошел за носками, а оказался на фронте — один из лучших FPV-пилотов рассказал, как попал в ВСУ

28 апреля 2024 21:26
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Пошел за носками, а оказался на фронте — один из лучших FPV-пилотов рассказал, как попал в ВСУ
Боец 118 ОМБр с позывным "Крымом". Скриншот
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Пошел за носками, а оказался в ВСУ. Боец 118 ОМБр с позывным "Крым" рассказал, как оказался среди военных.

Об этом сообщается в материале пресс-службы Сил обороны юга Украины в воскресенье, 28 апреля.

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В настоящее время "Крым" стал одним из лучших FPV-пилотов.

"Я заказал себе носочки на "Новой почте". Пошел с другом, потому что скучно было. Идем с посылкой довольные назад. Остановили, "ваш военный документ?". Нет, говорю. "Ну, значит будет", — делится он.

Его друг стоял рядом, он вообще не планировал к тому времени уходить в армию.

"Говорит "Мне твои носочки...". А сейчас мой друг в танковой бригаде катается на Leopard 2", — добавляет "Крым".

Он отметил, что и так планировал присоединиться к ВСУ, но получилось, что его "догнали раньше".

"У меня еще есть эти носки, даже чистые. Две пары осталось. Хожу в них до сих пор. Но они белые, не военные", — рассказал военный.

Он пообещал одну из пар носков повесить на стену.

"Скажу, что благодаря им я здесь. Я не пожалел ни разу", — сказал боец.

Недавно мы писали, что бойцы Третьей штурмовой уничтожили вражеский окопный РЭБ "Гроза-04М". Также они пообещали вскоре уничтожить пехоту захватчиков.

Также сообщалось, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали фотографии из боевых вылетов FPV-дронов. Ударные беспилотники ликвидируют российских оккупантов и уничтожают вражескую технику.

война
ВСУ
беспилотники
Украина
армия
военные

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