Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Після БЗВС можна отримати бронювання — юрист пояснив нюанси

Після БЗВС можна отримати бронювання — юрист пояснив нюанси

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 12:20
Оновлено: 10:20
Як забронювати призовника після базової військової служби — пояснення юриста
Українські військовослужбовці відвідують військові навчання. Фото: Андрій Андрієнко/Пресслужба 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України

Громадянин звернувся до юриста з питанням, чи зможе він отримати бронювання від мобілізації після проходження базової військової служби, якщо нині має статус призовника. За словами юриста, поки особа перебуває на обліку як призовник, забронювати її неможливо.

Нюанси щодо проходження базової військової служби та оформлення бронювання пояснили юристи. 

Реклама
Читайте також:

Чому призовникам не можуть оформити бронь від мобілізації

Це пов’язано з тим, що бронювання працівників поширюється лише на військовозобов’язаних, а не на тих, хто ще не проходив службу.

Фахівець пояснив, що після завершення базової військової служби (БЗВС) у системі "Резерв+" змінюється категорія обліку з "призовник" на "військовозобов’язаний". Саме з цього моменту підприємство і може подати документи на бронювання працівника, якщо він підпадає під відповідні умови.

Разом з тим юрист зазначив, що після проходження базової служби особа не підлягає мобілізації до досягнення 25-річного віку. Тож у цей період бронювання не є необхідним — навіть без нього така людина не може бути призвана до війська.

Що таке БЗВС

Базова військова служба — це нова форма підготовки громадян до захисту України, запроваджена замість строкової служби. Вона триває кілька місяців і передбачає базову військову підготовку для молоді віком від 18 років. Після її проходження громадянин отримує статус військовозобов’язаного, але не підлягає мобілізації до 25 років.

Таким чином, після завершення БЗВС людину можна буде забронювати лише тоді, коли вона офіційно набуде статусу військовозобов’язаного у системі "Резерв+".

Нагадаємо, також юристи пояснили, чи може помилка у реєстрі стати причиною для відмови в оформленні броні від мобілізації.

Також нещодавно Президент України Володимир Зеленський схвалив оформлення бронювання для тих працівників, які перебувають в розшуку.

ЗСУ мобілізація Бронь від мобілізації працевлаштування БЗВС
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації