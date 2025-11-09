Як забронювати призовника після базової військової служби — пояснення юриста

Українські військовослужбовці відвідують військові навчання. Фото: Андрій Андрієнко/Пресслужба 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України

Громадянин звернувся до юриста з питанням, чи зможе він отримати бронювання від мобілізації після проходження базової військової служби, якщо нині має статус призовника. За словами юриста, поки особа перебуває на обліку як призовник, забронювати її неможливо.

Нюанси щодо проходження базової військової служби та оформлення бронювання пояснили юристи.

Чому призовникам не можуть оформити бронь від мобілізації

Це пов’язано з тим, що бронювання працівників поширюється лише на військовозобов’язаних, а не на тих, хто ще не проходив службу.

Фахівець пояснив, що після завершення базової військової служби (БЗВС) у системі "Резерв+" змінюється категорія обліку з "призовник" на "військовозобов’язаний". Саме з цього моменту підприємство і може подати документи на бронювання працівника, якщо він підпадає під відповідні умови.

Разом з тим юрист зазначив, що після проходження базової служби особа не підлягає мобілізації до досягнення 25-річного віку. Тож у цей період бронювання не є необхідним — навіть без нього така людина не може бути призвана до війська.

Що таке БЗВС

Базова військова служба — це нова форма підготовки громадян до захисту України, запроваджена замість строкової служби. Вона триває кілька місяців і передбачає базову військову підготовку для молоді віком від 18 років. Після її проходження громадянин отримує статус військовозобов’язаного, але не підлягає мобілізації до 25 років.

Таким чином, після завершення БЗВС людину можна буде забронювати лише тоді, коли вона офіційно набуде статусу військовозобов’язаного у системі "Резерв+".

