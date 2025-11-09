Как забронировать призывника после базовой военной службы — объяснение юриста

Украинские военнослужащие посещают военные учения. Фото: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины

Гражданин обратился к юристу с вопросом, сможет ли он получить бронирование от мобилизации после прохождения базовой военной службы, если сейчас имеет статус призывника. По словам юриста, пока лицо находится на учете как призывник, забронировать его невозможно.

Нюансы относительно прохождения базовой военной службы и оформления бронирования объяснили юристы.

Почему призывникам не могут оформить бронь от мобилизации

Это связано с тем, что бронирование работников распространяется только на военнообязанных, а не на тех, кто еще не проходил службу.

Специалист пояснил, что после завершения базовой военной службы (БЗВС) в системе "Резерв+" меняется категория учета с "призывник" на "военнообязанный". Именно с этого момента предприятие и может подать документы на бронирование работника, если он подпадает под соответствующие условия.

Вместе с тем юрист отметил, что после прохождения базовой службы лицо не подлежит мобилизации до достижения 25-летнего возраста. Поэтому в этот период бронирование не является необходимым — даже без него такой человек не может быть призван в армию.

Что такое БОВС

Базовая военная служба — это новая форма подготовки граждан к защите Украины, введенная вместо срочной службы. Она длится несколько месяцев и предусматривает базовую военную подготовку для молодежи в возрасте от 18 лет. После ее прохождения гражданин получает статус военнообязанного, но не подлежит мобилизации до 25 лет.

Таким образом, после завершения БЗВС человека можно будет забронировать только тогда, когда он официально приобретет статус военнообязанного в системе "Резерв+".

