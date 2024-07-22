Відстрочка під час навчання, коли закон не надає цього права громадянам

На заняттях під час навчання на післядипломній освіті. Фото: Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Студенти, які здобувають післядипломну освіту, не мають права на відстрочку від мобілізації. Причина в тому, що ця освіта не є вищим рівнем порівняно із попереднім, тож порушується принцип послідовності освіти.

Про це на сайті b2bconsult написали юристи Юрій і Ольга Лещук.

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Дві основні вимоги для відстрочки

Під час особливого періоду, коли в Україні оголошена загальна мобілізація, студенти вітчизняних вищих навчальних закладів мають право на відстрочку.

Та для цього треба відповідати двом основним вимогам:

навчатися на денній чи змішаній формі навчання;

не порушувати принцип послідовності освіти.

Післядипломна освіта — це вищий рівень освіти чи ні

Та далеко не усі студенти мають право на бронювання від призову.

Так, не можуть оформити відстрочку студенти, які здобувають післядипломну освіту.

"Враховуючи те, що післядипломна освіта не є вищим рівнем освіти, тому у вашому випадку підстав для отримання відстрочки у вас нажаль немає", — пояснили військовозобов’язаному громадянину юристи.

Нагадаємо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у липні.

Додамо, низка університетів вигадала схему, як запобігти використанню вищої освіти студентами як способом ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.