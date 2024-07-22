Отсрочка во время учебы, когда закон не дает этого права гражданам

На занятиях при обучении на последипломном образовании. Фото: Львовский областной институт последипломного педагогического образования

Студенты, получающие последипломное образование, не имеют права на отсрочку от мобилизации. Причина в том, что это образование не является высшим уровнем по сравнению с предыдущим, поэтому нарушается принцип последовательности образования.

Об этом на сайте b2bconsult написали юристы Юрий и Ольга Лещук.

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Два основных требования для отсрочки

Во время особого периода, когда в Украине объявлена всеобщая мобилизация, студенты отечественных вузов имеют право на отсрочку.

Но для этого нужно отвечать двум основным требованиям:

учиться на дневной или смешанной форме обучения;

не нарушать принцип последовательности образования.

Последипломное образование — это высший уровень образования или нет

Однако далеко не все студенты имеют право на бронирование от призыва.

Так, не могут оформить отсрочку студенты, получающие последипломное образование.

"Учитывая то, что последипломное образование не является высшим уровнем образования, поэтому в вашем случае оснований для получения отсрочки у вас, к сожалению, нет", — объяснили военнообязанному гражданину юристы.

Напомним, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу в июле.

Добавим, ряд университетов придумал схему, как предотвратить использование высшего образования студентами как способ уклониться от мобилизации. Да, они будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК.