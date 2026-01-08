Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Півтори тисячі антидронів щодоби — МОУ посилює захист неба

Півтори тисячі антидронів щодоби — МОУ посилює захист неба

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 01:30
Збільшення постачання протишахедних дронів в Україні — подробиці від МОУ
Військовослужбовець із дроном-перехоплювачем. Фото ілюстративне: chaklun.in.ua

Упродовж грудня минулого року та січня поточного року Міноборони вийшло на високий середній показник постачання перехоплювачів для війська. Йдеться про понад півтори тисячі протишахедних дронів за добу.

Про це в середу, 7 січня, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Реклама
Читайте також:
Постачання перехоплювачів українському війську
Скриншот повідомлення Дениса Шмигаля

Дрони-перехоплювачі в українському війську 

Через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence військові замовили та отримали понад сім тисяч перехоплювачів тактичного рівня. 

Наразі дрони-перехоплювачі — критично важливий елемент багаторівневої ППО. Завдяки ним бійцям вдається зберігати дороговартісний ракетний ресурс, підвищувати щільність протидії БпЛА, забезпечувати фронт ефективними рішеннями для захисту особового складу, техніки та логістики.

Нагадаємо, морські дрони змінили характер бойових дій у прибережній зоні Чорного моря. Ворог переглянув підхід до використання флоту й почав ховати його подалі від зони досяжності БпЛА.

Також ми повідомляли, що СБУ завдала ударів по ракетно-артилерійському арсеналу в Костромській області та нафтобазі в Липецькій області. Обидва об'єкти зазнали руйнувань.

Денис Шмигаль безпілотники армія мобілізація дрони БпЛА
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації