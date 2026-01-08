Збільшення постачання протишахедних дронів в Україні — подробиці від МОУ

Військовослужбовець із дроном-перехоплювачем. Фото ілюстративне: chaklun.in.ua

Упродовж грудня минулого року та січня поточного року Міноборони вийшло на високий середній показник постачання перехоплювачів для війська. Йдеться про понад півтори тисячі протишахедних дронів за добу.

Про це в середу, 7 січня, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Скриншот повідомлення Дениса Шмигаля

Дрони-перехоплювачі в українському війську

Через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence військові замовили та отримали понад сім тисяч перехоплювачів тактичного рівня.

Наразі дрони-перехоплювачі — критично важливий елемент багаторівневої ППО. Завдяки ним бійцям вдається зберігати дороговартісний ракетний ресурс, підвищувати щільність протидії БпЛА, забезпечувати фронт ефективними рішеннями для захисту особового складу, техніки та логістики.

Нагадаємо, морські дрони змінили характер бойових дій у прибережній зоні Чорного моря. Ворог переглянув підхід до використання флоту й почав ховати його подалі від зони досяжності БпЛА.

Також ми повідомляли, що СБУ завдала ударів по ракетно-артилерійському арсеналу в Костромській області та нафтобазі в Липецькій області. Обидва об'єкти зазнали руйнувань.