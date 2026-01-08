Увеличение поставок противошахедных дронов в Украину — подробности от МОУ

Военнослужащий с дроном-перехватчиком. Фото иллюстративное: chaklun.in.ua

В течение декабря прошлого года и января текущего года Минобороны вышло на высокий средний показатель поставок перехватчиков для войска. Речь идет о более полутора тысячах противошахедных дронов в сутки.

Об этом в среду, 7 января, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Скриншот сообщения Дениса Шмыгаля

Дроны-перехватчики в украинской армии

Через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence военные заказали и получили более семи тысяч перехватчиков тактического уровня.

Сейчас дроны-перехватчики — критически важный элемент многоуровневой ПВО. Благодаря им бойцам удается сохранять дорогостоящий ракетный ресурс, повышать плотность противодействия БпЛА, обеспечивать фронт эффективными решениями для защиты личного состава, техники и логистики.

