Главная Мобилизация Полторы тысячи антидронов ежесуточно — МОУ усиливает защиту неба

Полторы тысячи антидронов ежесуточно — МОУ усиливает защиту неба

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 01:30
Увеличение поставок противошахедных дронов в Украину — подробности от МОУ
Военнослужащий с дроном-перехватчиком. Фото иллюстративное: chaklun.in.ua

В течение декабря прошлого года и января текущего года Минобороны вышло на высокий средний показатель поставок перехватчиков для войска. Речь идет о более полутора тысячах противошахедных дронов в сутки.

Об этом в среду, 7 января, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также:
Поставка перехватчиков украинскому войску
Скриншот сообщения Дениса Шмыгаля

Дроны-перехватчики в украинской армии

Через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence военные заказали и получили более семи тысяч перехватчиков тактического уровня.

Сейчас дроны-перехватчики — критически важный элемент многоуровневой ПВО. Благодаря им бойцам удается сохранять дорогостоящий ракетный ресурс, повышать плотность противодействия БпЛА, обеспечивать фронт эффективными решениями для защиты личного состава, техники и логистики.

Напомним, морские дроны изменили характер боевых действий в прибрежной зоне Черного моря. Враг пересмотрел подход к использованию флота и начал прятать его подальше от зоны досягаемости БпЛА.

Также мы сообщали, что СБУ нанесла удары по ракетно-артиллерийскому арсеналу в Костромской области и нефтебазе в Липецкой области. Оба объекта подверглись разрушениям.

Денис Шмыгаль беспилотники армия мобилизация дроны БпЛА
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
