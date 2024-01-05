Поблизу кордону з Румунією "на гарячому" затримали ухилянтів — яку схему вигадали

Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ

Поблизу кордону з Румунією "на гарячому" затримали організатора схеми для ухилянтів разом з "клієнтом". Така послуга коштувала 6, 5 тис. євро.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Вчора, 4 січня, прикордонники отримали інформацію про підготовку організаторів схеми незаконно переправити через кордон ухилянтів від військової служби.

Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ

"Прикордонники в одному з населених пунктів Чернівецької області зупинили мікроавтобус, в якому їхали двоє чоловіків. Водій, місцевий житель, мав намір незаконно переправити через кордон чоловіка призовного віку, жителя Дніпропетровської області. Трохи згодом прикордонники зупинили інший автомобіль, в якому їхав головний організатор схеми, також місцевий житель", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, він дистанційно координував дії переправника-водія. За свої послуги брав 6.5 тис. євро.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області прикордонники затримали 57-річну жінку, яка допомагала 44-річному ухилянту перетнути кордон. Задля реалізації плану вони навіть уклали шлюб.