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Поблизу кордону з Румунією "на гарячому" затримали ухилянтів — яку схему вигадали

5 січня 2024 07:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Поблизу кордону з Румунією "на гарячому" затримали ухилянтів — яку схему вигадали
Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Поблизу кордону з Румунією "на гарячому" затримали організатора схеми для ухилянтів разом з "клієнтом". Така послуга коштувала 6, 5 тис. євро.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Вчора, 4 січня, прикордонники отримали інформацію про підготовку організаторів схеми незаконно переправити через кордон ухилянтів від військової служби. 

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Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ

"Прикордонники в одному з населених пунктів Чернівецької області зупинили мікроавтобус, в якому їхали двоє чоловіків. Водій, місцевий житель, мав намір незаконно переправити через кордон чоловіка призовного віку, жителя Дніпропетровської області. Трохи згодом прикордонники зупинили інший автомобіль, в якому їхав головний організатор схеми, також місцевий житель", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, він дистанційно координував дії переправника-водія. За свої послуги брав 6.5 тис. євро.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області прикордонники затримали 57-річну жінку, яка допомагала 44-річному ухилянту перетнути кордон. Задля реалізації плану вони навіть уклали шлюб. 

 

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