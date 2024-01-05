Вблизи границы с Румынией "на горячем" задержали уклонистов — какую схему придумали

Задержание уклоняющихся. Фото: ГПСУ

Вблизи границы с Румынией "на горячем" задержали организатора схемы для уклонистов вместе с "клиентом". Такая услуга стоила 6,5 тыс. евро.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Вчера, 4 января, пограничники получили информацию о подготовке организаторов схемы незаконно переправить через границу уклонистов от военной службы.

Задержание уклонистов. Фото: ГПСУ

"Пограничники в одном из населенных пунктов Черновицкой области остановили микроавтобус, в котором ехали двое мужчин. Водитель, местный житель, намеревался незаконно переправить через границу мужчину призывного возраста, жителя Днепропетровской области. Немного погодя пограничники остановили другой автомобиль, в котором ехал главный организатор схемы, также местный житель", — говорится в сообщении.

Как известно, он дистанционно координировал действия водителя-переправителя. За свои услуги брал 6.5 тыс. евро.

Напомним, недавно во Львовской области пограничники задержали 57-летнюю женщину, которая помогала 44-летнему уклонисту пересечь границу. Для реализации плана они даже заключили брак.